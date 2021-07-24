新冠疫苗｜國泰員工9月1日起　無針卡或檢測不能入公司當放無薪假

國泰航空繼上月去信要求機組人員接種疫苗後，消息指，集團昨（23日）再去信員工，要求他們9月1日開始，進入公司辦公場所時，必須出示針卡或陰性檢測證明，否則將禁止踏入辦公範圍，並當作無薪假處理，推翻國泰上周二（13日）曾明言不會強制員工出示針卡或檢測證明的說法。

《香港01》已就此向國泰航空、勞工處和平機會查詢，正待回覆。



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《香港01》接獲國泰人事董事黃瑋彤去信員工的內部電郵指，公司將於9月1日起推出新政策，要求僱員屆時必須完成疫苗接種，並在進入公司辦公場所時出示針卡證明，否則要每隔兩周檢測一次，並在上班時出示陰性證明，無法出示其中一項證明的員工將不能踏足辦公範圍，並會當作無薪假處理。

電郵解釋決定指，接種疫苗是對個人、家庭、社區最好選擇，以達致邊境重開及國泰航空復甦，而疫情未止加上Delta變種病毒襲港，僱主有責任關注員工能否安全辦公，遂作出此決定。

黃瑋彤感激已接種疫苗的同事，並鼓勵仍未打針的同事盡快預約，公司將於8月9日舉行第二次外展疫苗接種計劃，國泰城的診所亦可為員工注射科興疫苗。她又提醒已打針的同事記得參加8月31日的疫苗大抽獎。

今次是國泰航空相隔一個月後再次去信員工谷針。《香港01》上月24日報道，國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑向機組人員發出的內部信件，要求所有駐港機組人員一定要在8月31日或之前打齊兩針，若因為身體問題而未能接種疫苗的人，公司會有短期過渡性安排，但明言會評估他們能否繼續受聘。

平機會主席朱敏健早前表示，鼓勵市民接種政策應提供額外便利，而非令不接種的人要接受更差待遇，若僱主以保障公共衞生為由，差別對待打針及不打針員工，技術上屬歧視，亦有機會違反《殘疾歧視條例》，但仍是視乎有關措施是否「合理」和「必要」。