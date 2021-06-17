國泰證港府拒批外籍空服員簽證　外籍機師則獲續簽證半年至三年

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-17 18:33

新冠肺炎疫情下，航空業大蕭條，去年國泰大裁員，港龍停運。航空業本身有不少外籍人士持工作簽證在香港工作，不過據了解，自去年底開始，入境處未有向外籍機組人員簽發新簽證，只是一直聲稱處理中；國泰亦一直就此與入境處商討。 《香港01》接獲消息指，國泰近日向員工宣布，入境處願意按不同機種，向外籍機師繼續簽發工作簽證，為期6個月至3年。不過，外籍空服員則全數不會獲延續簽證，即變相將要離職。國泰回覆證實上述消息。

根據入境處的一般就業政策，發出工作簽證的條件之一，是不能輕易覓得本地人擔任。消息人士表示，國泰去年「屠龍」結束港龍營運後，至今有近八成前港龍機師仍然失業，批評入境處不應續批外籍機師簽證，任由本地人繼續失業。 《香港01》正就事件向運房局及入境處查詢。

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消息指，國泰駐港的外籍機師，工作簽證延長申請已獲批，其中波音747機師及培訓機長獲續簽三年、波音777及空中巴士A350機師獲續簽一年，只持有空中巴士A330牌照的機師則僅獲續簽半年。消息指，現時國泰大約有600至700名機師持工作簽證，當中有不少駕駛波音747，反而幾乎完全沒有培訓機長及只持有空中巴士A330牌照。

至於同樣持工作簽證的外籍空服員，消息指，其簽證不會獲批延長。由於簽證被拒批，相關人員需要離職。



國泰回覆《香港01》查詢時，確認上述消息，對於空服員未能獲延長簽證感遺憾，指之前努力提供續簽所需的理據，惜最終事與願違，國泰會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。

機師方面，國泰表示已重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，並會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

根據入境處的《一般就業政策》，非香港永久性居民的人士，如具備香港缺乏的技能，而香港對此又有需要，就可申請工作簽證來港。消息人士表示，去年港龍倒閉，560名機師旋即失業，當中約400人持有香港身份證。該消息透露，上月有前港龍機師展開一項調查，訪問了179名持香港身份證的前機師同事，結果有138人仍然失業，佔77.1%；只有5人能繼續擔任機師。

消息人士又稱，過去約半年來，入境處一直未批國泰外籍機師的簽證續期申請，但國泰一直聘用相關人士，並向入境處要求延長簽證，批評是違反《一般就業政策》。該消息續稱，雖然港龍機師過去主要駕駛空中巴士A330，但只須接受一個月培訓，就可駕駛其他機種。

對於當局只拒絕外籍空服員的簽證續期申請，該消息人士表示不解，質疑當局有雙重標準。該消息續指，在本地聘請空服員雖不困難，但外籍空服員一般掌握本地人不懂的外語，反而較難取代。