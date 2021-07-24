華泰國際辦綠色金融論壇　陸恭蕙稱可配合大灣區　發展零碳服裝

華泰國際金融控股今日（24日）舉行以綠色金融發展為主題的論壇。財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時指，市場對綠色債券反應熱烈，計劃會推出綠色零售債券；亦計劃定期發行綠色債券。科大環境研究所首席發展顧問、前環境局副局長陸恭蕙建議，香港可種植低碳食品，甚至配合大灣區發展發展零碳服裝。



陸恭蕙參與綠色金融論壇。（張嘉敏攝）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時指，市場對綠色債券反應熱烈，計劃會推出綠色零售債券，讓公眾參與。政府亦計劃定期發行綠色債券，擴大「政府綠色債券計劃」的規模。

將推行垃圾徵費 廢物管理有需求

科大環境研究所首席發展顧問、前環境局副局長陸恭蕙稱，於減碳、減廢的過程中，有不少部分需要投入資金，包括即將在港推行的垃圾徵費，市場對於管理廢物會有一定需求。此外，她又提到於建築、建設海綿城市及生態復修等環節上均要資金。

她又提出兩個發展綠色金融的項目，分別為種植低碳食物及發展零碳服裝。當中她建議可配合大灣區發展，利用更大面積的土地種植棉花，並配合本港設計人才，發展零碳服裝。

華泰國際金融控股今日（24日）舉行以綠色金融發展為主題的論壇。（張嘉敏攝）

香港金融發展局政策研究總監及主管董一岳稱，亞洲的綠色債券發展雖較歐美發展慢，不過代表有一定發展潛力。而香港有建全的持份者網絡，加上有國際投資者，可發展為綠色金融中心。他又稱，相信通關後中國綠債發行會繼續提升。