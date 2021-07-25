基層醫療健康發展藍圖將咨詢公眾　陳肇始：冀推動電子病歷互通

為全面檢討基層醫療健康服務的規劃，政府成立基層醫療健康發展督導委員會，正就基層醫療健康服務制訂發展策略。食物及衛生局局長、委員會主席陳肇始今日（25日）發表網誌，表示今年稍後將會看展對基層醫療發展藍圖的咨詢。



陳肇始指出，今年稍後展開基層醫療健康發展藍圖咨詢。（資料圖片/羅君豪攝）

陳肇始表示，制訂中的基層醫療健康發展藍圖會探討國際經驗，透過參考全球不同地方的基層醫療政策理念、方向與措施，歸納當中值得香港借鑑之處，以建立一個能夠提升全體市民健康、提高市民生活質素的基層醫療健康系統。

陳肇始表示，地區健康中心與醫管局轄下醫院緊密聯繫，至今醫管局已經轉接了超過100個案到社區康建中心。另外，政府亦關注基層醫療人手規劃和培訓，除了長遠增加人手策略外，亦有資助正從事基層醫療、或有興趣承擔的醫護同業參加由專業團體舉辦的有關基層醫療培訓的課程。

藍圖亦會推動基層醫療服務提供者使用電子健康記錄互通系統，市民的病歷將以電子方式儲存。陳肇始表示，會探討政府撥款以外的輔助融資安排。

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