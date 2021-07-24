新冠疫苗｜接種首劑衝破300萬大關　打首針復必泰創近一個月低位

今（24日）共約6.4人接種疫苗，累計已打至少一針的人衝破300萬大關，佔合資格人口的44%，打齊兩針則有220萬人。負責疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權晚上再次化身「疫苗數字報道專員」，在社交網站公布用了149日突破300萬大關的喜訊，並形容現時是「向五成邁進！」他希望合眾人之力、如本港運動健將在奧運創佳續一樣，更問市民「下一個一百萬能在三個星期內達到嗎？」

昨（23日）共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，情況穩定，其中9人已經出院，兩人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。



政府晚上更新疫苗接種數字，截至晚上8時，今日共有64,400萬人接種疫苗，當中8,900人接種首劑科興；15,100萬人接種第一針復必泰，創下近一個月來新低，累計約3,006,700人已至少注射首針。另外，今日接種第二針科興的人則有12,000人，復必泰則有28,400人，已打齊兩針的人則有220萬人。

公務員事務局長聶德權在facebook發文，公布接種首針人數衝破300萬大關的喜訊，並指已打針的人數佔合資格人口44%，邁進一半。

他又指，今日是疫苗接種計劃開展第149日，政府用了69日衝破首個100、再用49日突破第2個100萬、第3個100萬則僅用了31日完成，他在帖文中問公眾「下一個一百萬能在三個星期內達到嗎？」他形容當局要「再創佳續」，要靠大家的力量，「就如香港運動員一樣，不斷刷新紀錄，讓人引以為傲！」

另外，今日有3,900人在網上預約接種科興；預約打復必泰的則有21,000，拋離科興逾5倍。

昨日共有14宗打針後不適送院個案，全部人情況穩定，其中9人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

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