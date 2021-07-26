新冠疫苗｜推長者即日籌需加文職人手　營運商倡商廈設接種中心

新冠疫苗接種計劃推出151日，接種比率逾4成，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗只餘37日。營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡於港台《千鿋年代》中表示，已就延長接種中心運作與政府初步接觸，認為市民若「用腳投贊成票」接種踴躍，對政府延長接種中心營運期限感樂觀，但由於有機會要交回體育館場地，故初步倡議在商廈內設接種中心，暫未獲政府回應。



另外，政府擬推「長者即日籌」，預計每日有200個限額予70歲或以上長者。梁表示，歡迎政府做法，認為對接種中心運作影響不大，但或有需要增加文職人員向長者解說接種疫苗的內容；病人政策連線主席林志釉則指即日籌限額應有彈性，「唔通第201個（長者）嚟到就叫佢返屋企？」



梁國齡說，將軍澳體育館社區疫苗接種中心現時已增設至20個接種站，若每日多200人前往接種，每個接種站只需分擔多10針，認為不會有問題，對政府的做法感歡迎，相信只需要加文職人手協助長者登記及解釋接種內容。

近日本港接種疫苗人數續向上，完成接種首針疫苗人口比率已達44.6%，但政府預計9月關閉社區接種中心，梁表示，接種中心營運者與政府已就延長營運有初步接觸，期望「一路打（針），食住氣勢」，惟愈多市民打針，對運動場館要求就會增加，不能無條件繼續使用體育館作接種中心，故認為要看有多少人「衝尾班車」，如市民「用腳投贊成票」，對政府延長營運感樂觀。他稱，曾向政府初步建議改到商廈設接種中心，但未收到回應。

林志釉對長者毋須進行的複雜網上登記預約是好事，但關注長者會興之所致多人到疫苗接種中心外排隊，他認為即日籌要有彈性，「唔通第201個叫佢返屋企?」他憂若滿額後要求長者先回家下次再接種，長者打針興致就會減少。