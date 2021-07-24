新冠疫苗｜聶德權：下周推長者即日籌　接種中心續開否下月初公布

社區疫苗接種中心將於9月底關閉，公務員事務局局長聶德權今（24日）表示，近期接種疫苗情況踴躍，若維持每日超過3萬人接種第一針的數字，預計至9月底有機會接種第一針人數達七成，達至群體免疫屏障。

聶德權稱，會視乎未來一周的接種情況，8月初交代會否延長社區接種中心的開放期限。他又指，當局計劃在月底前向70歲或以上長者提供「即日籌」，除由私家醫院營運的疫苗接種中心外，各接種中心每日名額200名，方便不懂網上預約的長者接種疫苗。



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聶德權：接種率不理想 冀維持每日3萬人打首針

聶德權在港台節目上表示，近期市民接種疫苗情況較踴躍，過去一周每日接種第一針人士超過3萬人，但仍然不滿意本港疫苗接種率，希望能保持甚至加快接種速度。他說，不少接種中心營運商反映，經過一段時間，中心運作較暢順，效率提升，政府有計劃增加現有接種中心的處理量，每日增加3000針，希望接種中心「密啲手、做好啲管理」。

他指，會視乎未來一周的接種情況，並評估各接種中心使用率及與營運者溝通，決定會否延長接種中心的開放限期，8月初會有公布。

計劃月底推長者即日籌 各中心每日200個名額

聶德權指出，目前長者接種率偏低，60歲以上人士已接種第一針只佔28%，強調只要曾接種流感疫苗都可以接種新冠疫苗。他說，為方便不懂網上預約的長者接種疫苗，計劃在月底前提供「即日籌」，70歲或以上市民可到接種中心取籌，各接種中心每日名額200名，可選擇接種科興或復必泰，其後視乎情況或擴大至60歲或以上人士。

聶德權又會，當局考慮派出疫苗接種外展隊，到地區為長者接種，相信「越就腳」便會愈多長者願意接種疫苗，他續指，目前安老院長者的打針比例比較低，只有7%，而安老院員工約有六成已接種疫苗，需要增加接種率。

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