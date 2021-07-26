東京奧運｜數百人歡呼劍神張家朗奪金　市民盼港人藉此「再出發」

香港劍擊代表張家朗今（26日）勇挫上屆得主、意大利劍手加羅索（Daniele GAROZZO），成功摘金，亦是港隊相隔25年後，再次奪得奧運金牌的歷史性一刻。數百名市民晚上聚集於觀塘apm商場，收看決賽現場直播，歡呼聲此起彼落。



有市民直言，感到無比興奮，「今晚一定瞓唔着」，又認為今次成功凝聚港人，不分政見為港隊代表打氣，期望香港可以藉此「再出發」; 亦有市民專程由荃灣駕車而至，期望與其他港人直擊賽事及打氣，又為張家朗為港爭光感榮幸，「（佢）努力有回報，作為香港人都好驕傲。」



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香港劍神張家朗在7月26日摘下回歸以來首面奧運金牌，在apm商場的觀戰市民一同歡呼，一名男子更開香檳慶祝。（張浩維攝）

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有人高呼「Ｗe are Hong Kong」

張家朗一日內連闖兩關，晉身花劍個人決賽，成為今日港人熱話。傍晚時分，有直播奧運賽事的觀塘apm商場開始變得熱鬧，吸引數百名市民到場觀戰，企滿各樓層欄杆旁，商場亦有派發打氣棒及標語，供市民支持港隊代表。

踏入賽事開始一刻，商場大螢幕尚未播出直播畫面，眾人一度感到疑惑，隨後當大螢幕出現張家朗身影後，全場歡呼聲不絕，遙距吶喊助威，傳達支持。

開戰首8分鐘，戰況已見激烈，隨着張家朗連環追平及反超前時，眾人掌聲不斷，不時有人高呼加油，亦有人高呼「Ｗe are Hong Kong」，氣氛熾熱。加羅索受傷、要求暫停賽事時，現場市民更見情緒高漲，無不寄望張家朗成功奪金。

張家朗最後眾望所歸，以15:11擊敗加羅索，現場圍觀市民振臂高呼，以歡呼聲慶祝本港勇奪久違的奧運金牌。賽事完結後，眾人繼續留守觀看張家朗得奬訪問，亦有市民在現場興奮開香檳。

林生對張家朗奪金感無比興奮，「今晚一定瞓唔着」。（洪業銘攝）

市民林先生表示，對於張家朗成功奪金，感到無比興奮，「今晚一定瞓唔着」，又笑謂「陣間去蘭桂坊飲返杯。」他又指，今次的獎牌別具意義，亦成功團結港人。

好開心，因為見到香港大家齊心，唔理你咩政見，大家都係為香港好，香港一齊出發，張家朗好嘢。 市民林先生

林認為現場觀賽氣氛熱烈，更勝商場當年開幕時直播世界盃的盛況，期望今屆本港「第一金」可為其他港隊代表注入強心針，「我對其他項目都好有信心，一定會陸續有嚟。」

藍先生在觀塘商場APM觀戰，激讚現場氣氛一流。（洪業銘攝）

市民狂熱：連打氣棒都打到漏晒氣

專程與女友到場觀賽的藍先生，得悉張家朗成功擊敗對手時，難掩興奮之情，「（佢）努力有回報，作為香港人都好驕傲。」

藍先生又稱，下午得悉張家朗成功殺入四強，遂專程相約女友，由荃灣駕車至觀塘觀塘現場直播，「氣氛直情一流，所以專登過嚟。」他直言賽事氣氛緊張，得分時全場歡呼，當張家朗初時落後對手時則無不為其憂心，「有擔心過，但相信香港嘅張家朗」；他又笑謂全程表現肉緊，「連打氣棒都打到漏晒氣」。

香港劍神張家朗在7月26日躋身男子花劍決賽，摘下回歸以來首面奧運金牌，在奧海城大批觀戰市民一同歡呼。信和集團副主席黃永光（左）及港協暨奧委員副會長霍啟剛（中）到現場觀看。（余俊亮攝）