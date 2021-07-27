黎智英涉違國安法案件　再押後至10月作交付高院程序

壹傳媒創辦人黎智英，被指請求外國勢力制裁中國及香港，同時亦涉協助「12港人」李宇軒潛逃，被控違反《港區國安法》中勾結外國勢力等罪，案件原定今(27日)在西九龍法院進行交付程序，惟控方再申請押後，國安法指定法官兼總裁判官蘇惠德把案押後至今年10月12日作提訊日，到時再作交付高院審訊程序，期間黎須繼續還押。



被告黎智英（73歲）被控三罪，其中兩罪均以《港區國安法》起訴，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全，指黎去年7月1日至12月1日在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反國安法第29（4）條。

第二項控罪為串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，指控黎去年7月1日至今年2月15日期間與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸及其他人一同串謀請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

黎另被控一項串謀妨礙司法公正，指他於去年7月某日至8月23日期間與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的行為，即在李宇軒被警方拘捕後，協助他離開香港。

案件編號：WKCC4341/2020