黎智英涉刑恐男記者案脫罪　律政司不服求上訴　排期至10月聆訊

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-04 13:47

壹傳媒創辦人黎智英涉在4年前的六四晚會中，「怒睥」一名東方報業集團男記者，並向對方說：「實搵人搞X你。」黎在裁判法院被裁定刑事恐嚇罪不成立，律政司就裁決提出上訴。案件今(4日)在高等法院提訊，兩方表示就部份議題有爭議，控方亦指原審官未採控方所草擬的案件呈述，要求法庭發出執行任務令。法官陳慶偉要求控辯雙方先嘗試就爭議達成協議，另把上訴聆訊排期至本年10月29日審理，預計需時1天。

被告黎智英被控在2017年6月4日在維多利亞公園刑事恐嚇一名男記者，去年經審訊後被裁定罪名不成立。

控方要求法庭向原審官發執行任務令

律政司不滿原審裁判官裁決，以「案件陳述」形式提出上訴。程序上，原審裁判官須簽署一份案件呈述，列出相關證供和受爭議的法律問題，供高院法官裁決。但控方指，本案原審裁判官鍾明新未有採用控方草擬的案件呈述，自行撰寫，控方不同意其版本，因而要求法庭發出「執行任務令」（mandamus），下令裁判官作出修訂。

爭議包括提精神科醫生證供

庭上透露，是次要求高院發出的執行任務令，當中涉及上訴時要處理的法律爭議。此外，控辯雙方就上訴文件中提及什麼原審時的證供，包括律政司要求提及一名精神科醫生的證供等，但黎智英一方並不同意。

官著雙方先嘗試達成協議

法官決定，律政司和黎智英先就雙方爭議的議題嘗試達成協議，草擬成協議後以書面形式送交法庭，法官會根據協議才作出頒令。若雙方未能達成協議，則今天4時再開庭處理。

此外，黎又提出為遷就代表他的資深大律師鄧樂勤的檔期，望法庭把案件排期不早於10月中處理，律政司則指案件應盡快處理。法官最終把上訴案排期於10月29日審理，預計需時1天。

案件編號：HCMA138/2021