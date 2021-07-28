張家朗奧運奪金｜劍擊教練料再掀熱潮助普及化：世界冠軍觸手可及

東京奧運日前開鑼，「香港劍神」張家朗在男子花劍中，奪得港隊奧運劍擊項目首面金牌，為香港「劍壇」創下歷史。劍擊學校負責人劉特昇（Edwin）認為，大眾以往覺得劍擊是「貴族運動」遙不可及，但近年明顯越趨普化，不少中、小學甚至幼稚園亦有開班。

他相信，張家朗奪金後會再掀起一起熱潮，除了吸引更多人報讀，對「劍壇」的運動員亦是一大鼓舞，「以前（學生）可能會覺得世界冠軍好遙遠，依家係觸手可及，就喺我哋身邊，鼓勵係好大。」



▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼



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劍擊學校負責人劉特昇（Edwin）認為，大眾以往覺得劍擊是「貴族運動」遙不可及，但近年明顯越趨普化。（盧翊銘攝）

教練：幼稚園都開劍擊班

任劍擊教練11年、主力培育小劍手的劉特昇認為，過往大眾對劍擊印象是「貴族運動」，只屬傳統名校參加，惟數年前開始多了香港選手得獎，新聞曝光率增加，報名人數亦都上升，「大家無咁陌生，喺電視都見到，原來是係好近嘅一件事。」他又指，「其實依家好多學校都有得玩，幾乎每個區都有劍擊中心。」目前已推廣至不少中、小學，甚至幼稚園亦有劍擊班。

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劉特昇說，現時練習劍擊的人可以是所有階層，亦有非牟利機構主動為基層提供兼價、免費課堂，劍擊不再「遙不可及」。他稱，隨着劍擊普及化，器材選擇更多，亦較以往便宜，一套入門裝備約3000元，平均一堂團體課介乎200至300元。

劉笑指，部分人或誤解劍擊運動輕鬆，但運動員需在劍道快速移動，其實對心肺功能、肌肉爆炸力等要求亦很高，認為3、4歲兒童可開始學習，有助培訓自信，緩和急躁性格。

劉表示，劍擊運動對心肺功能、肌肉爆炸力等要求很高。（盧翊銘攝）

自小開始學習劍擊、曾代表港隊出戰大型賽事，劉特昇直言張家朗得獎消息令人鼓舞，「大家開心到喊，感動到喊！」劍壇經多代人努力，目標一直希望為港爭光，「我哋係劍擊一分子都好開心，以往香港出去打比賽，感覺都比人睇低一線，依家唔會！」劉認為，港隊的法國教練Gregory Koenig、意大利籍體能教練「功不可沒」，教授了本港運動員不少歐洲打法。

（盧翊銘攝）

他相信，張家朗奪金後，會再掀起一起熱潮，透露昨日已接獲家長查詢課程，「以前（學生）可能會覺得世界冠軍好遙遠，依家係觸手可及，就喺我哋身邊，鼓勵係好大。」

在港做一個全職運動員，劉坦言面對的困難較「實際」，例如教育界不太注重體育，運動員花心思練習同時，面對著不同障礙，如家人、學校能否配合等，望政府提供更多資源、場地培訓。