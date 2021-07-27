張家朗奧運奪金︱貝鈞奇：賽前已感有機獲獎　林大輝︰望續增資源

港隊劍擊運動員張家朗昨（27日）在東京奧運花劍項目中奪得香港史上第二面奧運金牌，奧運香港代表團團長貝鈞奇於港台節目表示，對張家朗奪金喜出望外，指本來已感他有機會獲獎，至進入四強後，教練始覺得有奪金希望。他指出，八強賽為張家朗的轉捩點，落後5分下力追，體現運動員永不言棄、迎難而上。他期望，可以在男子花劍團體賽可以再有如成績。



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貝鈞奇表示，現時仍然相當興奮，昨日張家朗出戰金牌戰時，香港劍擊隊所有男隊員都有到現場替張打氣，認為張表現非常出色。他指出，八強戰張家朗對戰俄羅斯奧委會選手時，一度落後14:9，但後來成功扭轉劣勢反勝，體現出運動員迎難而上、永不放棄，形容張家朗「好冷靜」。

貝續指，事前已預計張家朗有機會獲獎，有機會出戰四強，形容奪金是喜出望外，指劍擊向來是歐洲國家的天下。他說，在張家朗出戰四強前，曾前往探望，當時教練已覺得有奪金希望。他期望港隊各代表可以在其他項目都有好表現，何詩蓓今日亦會出戰。

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林大輝︰期望政府持續增撥資源

體院主席林大輝在商台節目中表示，昨晚興奮至睡不好，認為政府對體育投放資源是有回報，認為奧運令港人團結一致支持選手，在政界、商界都無人做到，期望政府持續增撥資源。

浸會大學體育、​運動及健康學系副教授雷雄德在港台節目中亦指，見到張家朗在昨日比賽支援大，而體院亦有足夠協助。