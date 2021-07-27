張家朗奧運奪金｜年輕劍手的兩難　兼顧學業與訓練　冀登奧運舞台

有「劍神193」之稱的張家朗周一（26日）為香港勇奪花劍金牌。除張家朗之外，香港其實亦有不少年輕劍擊運動員日以繼夜埋首訓練，希望有日可如一班師兄一樣，登上奧運的大舞台。

年輕劍擊運動員文毅施表示，在香港必須要兼顧學業及劍擊訓練，但認為運動員的比賽機會非常珍貴，因此就算辛苦也覺得十分值得。



▼7月26日張家朗勇奪香港史上第二金▼



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受疫情影響，港隊劍擊成員文毅施（左）和陳樂熹（右）暫時無法參加國際賽，只能專注準備本地的劍擊賽事。（盧翊銘攝）

現年20歲，於香港女子佩劍排第9位的文毅施，是其中一位港隊代表。她表示，從小便參加不同的運動，如羽毛球及游泳，惟一直都沒有接觸劍擊這項運動。直至初中時，她在學校師兄及師姐的推薦下，加入了學校的劍擊興趣班，並第一次接觸這項運動。

她認為，劍擊是一種與眾不同的運動，皆因「唔係好多運動可以攞住支劍」，加上高速的比賽節奏及講求策略的玩法，令她對這個運動產生了濃厚的興趣。及後，她被劍擊教練舉薦到劍擊總會接受專業的培訓，並參加不同本地和國際的劍擊比賽，其中在亞洲U23劍擊錦標賽中更獲得銅牌。

文毅施表示，昨晚看到張家朗為港奪金，興奮得在家裡尖叫，又認為香港運動員取得獎牌「好難得」，因此是一件值得開心和驕傲的事。（盧翊銘攝）

文毅施：辛苦都係值得

正在理工大學修讀物理治療的文毅施承認，運動員的職業生涯較短，因此希望趁年輕時做一個出色的運動員，「點都唔會貿貿然因為要讀書，而完全放棄自己一樣最鍾意嘅嘢（劍擊）」。同時兼顧學業及運動員的訓練，她坦言過程不易，必須放棄玩樂及休息的時間，但覺得運動員的比賽機會非常珍貴和難得，因此就算辛苦也覺得「值得嘅」。文毅施說，希望將來可以登上奧運的舞台，並會以此作為最大的目標。

文毅施（左一）坦言，中學時身邊的朋友大多打羽毛球或籃球等大眾化的運動，因此對她打劍擊一事感到非常驚奇。（盧翊銘攝）

現年17歲，於香港佩劍青年組及少年組均排名第一的陳樂熹同樣為港隊成員。他表示，在小學時有參加過校內的劍擊興趣班，惟當時參加的原因純粹是為了「減肥」。他坦言，當時他的身材不高，體重卻逾50公斤，形容當時的他「好似個波咁」。

小學贏冠軍燃起運動員熱忱

他其後開始對劍擊產生更濃厚興趣，並覺得劍擊「好型」，因此便一直繼續參與這項運動，至今已打了7年左右。他表示，父母對劍擊認識不深，但對他打劍非常支持，並認為劍擊是一項單人的運動項目，可以贏取個人的榮譽和獎項。最終，他在約11歲時，在小學學界比賽中便贏得第一個劍擊冠軍。陳嘉熹表示，當時的冠軍燃起了他想要當運動員的熱忱，並希望將來可以成為一名劍擊運動員。

陳樂熹表示，他會經常觀看YouTube上的劍擊影片，以學習不同國家隊所使用的劍擊戰術。（盧翊銘攝）

在拔萃男書院讀中五的他表示，未來會參考奪金的張家朗，在中學畢業後便成為全職運動員。至於作為運動員的目標，陳樂熹坦言，希望將來可以在奧運中贏取金牌，惟自己距離這個目標還很遠，因此會繼續努力訓練，提升自己的技術和確保自己不會受傷。