東京奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銀創歷史　觀賽市民：一個里程碑

東京奧運賽事進行得如火如荼，現年23歲的香港女飛魚何詩蓓，今日（28日）早上9時41分，出戰奧運女子200米自由泳決賽，是首次有香港運動員躋身游泳決賽，吸引大批市民在各區觀賽，為港將「集氣」。

何詩蓓不負眾望，在泳賽中為港帶來游泳項目零的突破，首次為香港在游泳項目奪得一面銀牌。今早（28日）有不少市民聚集於觀塘apm商場，收看決賽現場直播，直擊何詩蓓奮戰奪銀，現場氣氛熾熱。

有市民在賽事結束後，難掩興奮之情，形容「香港人可登上國際舞台，係一個里程碑。」他期望政府能為本地運動員提供更多資源，「見到香港運動員有潛質，而家一金一銀，有啲仲打入決賽，好多國家一齊競爭時都可以拎到牌」，若港府提供更多支持，「（運動員）佢哋就會敢去追夢」。



何詩蓓歷史性殺入奧運女子200米自由泳準決賽。（資料圖片／高詩琦攝）

▼7月28日 大批市民到商場為港隊何詩蓓打氣，見證奪銀牌時刻▼



香港女飛魚何詩蓓創下歷史，成為首個躋身奧運決賽的香港泳手。今早（28日）吸引到不少留意比賽的市民到觀塘apm商場觀看直播。雖然賽事舉行時間正值上班時間，但仍然有不少市民，於商場大堂及一樓欄杆旁觀戰，商場亦有派發打氣棒，讓市民「集氣」為港將打氣。

比賽一開始，何詩蓓一直緊守頭三名位置，現場不少市民吶喊助威，到賽事進入最後50米，現場氣氛更是大為緊張，得知何詩蓓勇奪銀牌後。現場不少市民隨即大力鼓掌，歡呼聲不斷。

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吳同學︰運動員追夢 勉勵在學業要懂得堅持

與友人一同到商場觀賽的學生吳同學，在賽事結束後，難掩興奮之情，「香港人可以登上國際舞台，係一個里程碑。」他說，雖然「冇做開運動」，但一直都有留意香港運動員於奧運的賽事，「我哋係香港人，作為（同一個）社群，會支持返社區（香港）嘅人，係好正常不過嘅事。」剛考完文憑試的吳同學認為，香港體育運動一直被低估，坊間常指「運動員乞食㗎喎」，但見到仍有不少運動員追夢，勉勵他在學業上要懂得堅持。

不過運動員追夢殊不易，吳同學直言，運動員即使奪得獎牌，將來生活亦未必得到保障，有人或因此卻步。他期望，港府能為本地體育運動提供更多資源，「如果政府可以畀多啲支持運動員，佢哋就會敢去追夢。」

近兩年本港經歷社運和疫情重挫，社會氣氛處於低潮。吳同學認為，雖然港將於奧運的喜悅，未必能緩和社會氣氛，奧運賽事至少可助港人更團結，「大家同心合力做一樣嘢，可能打氣（運動員）聽唔到，但感受到團結氣氛」。

何詩蓓成為香港史上首名殺入奧運游泳決賽的泳手。（資料圖片／高詩琦攝）

市民蔡先生：覺得佢已經好犀利、好盡力

夜班工作的蔡先生指出，得知有港將晉身游泳決賽，特意今早到商場觀賽。雖然何詩蓓僅負未能摘金，獲得銀牌亦令人振奮，「我覺得佢已經好犀利、好盡力，最少贏咗美國呢個大國，始終做運動員個訓練模式好艱苦」。他笑言，到比賽最後階段「好緊張、心跳，想佢快啲，差少少唔好俾佢（澳洲選手）追到」。蔡先生稱，因為疫情，「每個人唔係好開心，有銀牌金牌刺激到（社會氣氛）」。



【何詩蓓在7月26日以次名晉級200米自由泳決賽】

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【何詩蓓在7月26日傍晚出戰200米自由泳初賽】



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