唐英傑案｜大律師：裁決反映普通法「煽動」定義適用於國安法

本港首宗國安法案件周二(27日)作出裁決，被告唐英傑被裁定煽動他人分裂國家和恐怖活動兩罪罪成。

大律師黃宇逸今天（28日）在電台節目表示，裁決反映法庭可以由環境證供推斷到展示「光時」標語是有分裂國家的意圖，料執法部門可能會更主動去執法。他又指，以前不能確定國安法下的煽動定義是否與普通法的一樣，今次的案例意味普通法的定義適用於國安法，代表不需證明任何人被煽動到，也可入罪。

他認為，唐英傑料不會被判終身監禁，但若法庭希望給予阻嚇性信息，也有機會判一個不短的刑期。



被告唐英傑駕駛電單車時，背包插著印有「光復香港．時代革命」的口號。(資料圖片)

黃宇逸：不展示、不講「光時」口號是最好做法

黃宇逸在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本身社會都認知到「光時」口號可以有「港獨」的意味，而今次案例則說明，即使只有環境證供、背景資料，法庭也可推斷到一個人有無分裂國家的意圖。他認為如市民不想自招嫌疑，不展示、不講這句口號是最好做法，但市民可自行衡量風險，他相信執法部門或會更主動地去移除這類標語。至於收藏有「光時」口號的物品又是否違法，他認為若無展示，煽動的意圖較低。

他指出，今次的案例意味普通法「煽動」的定義適用於國安法，代表不需證明任何人被煽動到，甚至即使無人被煽動到，也可入罪。

大律師黃宇逸（前排左二）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

被問到針對警方的行動是否就會被法庭視為恐怖活動，黃宇逸指是法庭一個較大比重的考慮因素，引述法庭稱衝擊警方是對社會秩序造成很大傷害，這個邏輯有機會適用於其他挑戰警方、執法機關的案件。

他認為，唐英傑料不會被判終身監禁，「佢係無達成到嘅煽惑罪」，但由於屬首宗國安法案件，若法庭希望給予阻嚇性信息，也有機會判一個不短的刑期。