唐英傑案｜法官裁「光時」口號有分裂意思　湯家驊：再引用或被捕

本港首宗國安法案件今（27日）裁決，被告唐英傑涉於去年7月1日騎電單車，並展示「光復香港時代革命」旗幟，期間疑衝向警員防線，被裁定煽動他人分裂國家和恐佈活動兩罪罪成。法官裁定在案發時的情況，「光復香港時代革命」口號是帶有分裂國家的意思，並能夠煽動他人分裂國家。

資深大律師湯家驊接受《香港01》查詢時表示，對法庭判決不感意外，稱法庭表明「光時」口號具分裂國家的含義，裁決對日後其他案件有約束力，但法庭仍會視乎每宗案件的環境證供，包括社會氣氛、現場其他人反應等，以及有否涉及組織或策劃分裂國家等元素作決定，不能一概而論，但若公眾再引用口號，有機會被警方拘捕及起訴。

他又指，唐英傑案為人所知，若有人再因「光時」口號，被懷疑違犯《港區國安法》亦是與人無尤，呼籲市民勿以身試法。



湯家驊指，對唐英傑案裁決結果不感意外，反而對法院花上一周聽取專家證人證供感到詫異，因一般市民不會從學術或歷史角度理解口號，認為專家證人證供與市民的理解脫節，「連政府專家代表的意見都不太重要。」他認為，法庭最重要根據被告和公眾如何理解口號、被告希望傳達甚麼訊息等方面作出裁決。

被問到今次裁決是否意味着高喊「光復香港時代革命」將觸犯《港區國安法》，湯家驊相信這口號具分裂國家的意思，但仍需要視乎相關人士的犯罪意圖、環境證供，以及有沒有涉及組織及策劃分裂國家等行為，判斷是否觸犯《國安法》。

大律師：市民若想避嫌應避免再用

大律師黃宇逸接受傳媒訪問時表示，市民若想避免嫌疑，應該避免運用有關口號，即使在網上發表言論，亦有機會違法；市民運用口號，是有機會被解讀為宣揚港獨，若市民希望透過口號表達其他意思，要自行衡量風險。