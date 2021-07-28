中大首創無創技術　以糞便細菌測大腸癌及瘜肉復發　靈敏度逾九成

大腸癌是本港頭號癌症，惟現有方法偵測早期大腸癌的靈敏度僅得五成，無法發現大腸瘜肉復發。

香港中文大學醫學院今日（28日）公布，首創無創技術，透過獨有糞便細菌基因（M3）偵測大腸癌，檢測靈敏感可達94%，可媲美大腸鏡檢查。



中大醫學院首創無創技術，透過獨有糞便細菌基因，偵測大腸癌的靈敏感達94%，可媲美大腸鏡檢查。 （李恩慈攝）

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮稱，現代人的生活飲食習慣改變，導致腸道好菌惡菌失衡，大腸瘜肉演變成大腸癌。大部份人發現時，癌病已屆第三或第四期，以致存活率低。

目前坊間常用大便隱血測試作篩查，惟此方法在偵測早期大腸癌的靈敏度僅為五成，有嚴重假陰性漏洞。大腸瘜肉的復發風險達六成，大便隱血測試卻無法偵測大腸瘜肉，因此患者需定期照大腸鏡。

透過糞便細菌基因偵測大腸癌

香港中文大學醫學院首創無創技術，透過糞便細菌基因偵測大腸癌。團隊在10年間，分析逾1,100名大腸癌或大腸瘜肉患者的糞便樣本，發現細菌基因包含4種微生物標記（M3），以相關基因識別大腸癌的靈敏感達94%，可媲美大腸鏡檢查。

團隊進一步將技術擴展至偵測大腸瘜肉復發，跟進了200名，在5年內曾切除大腸瘜肉的人士，發現有瘜肉復發患者的相關細菌基因（M3），較沒復發的患者明顯較高，利用M3偵測大腸瘜肉復發的靈敏度逾九成。