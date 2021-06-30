IT男患大腸癌後棄工作狂生活　改教男士瑜伽班：患癌係男女平等

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-30 22:07

很多人認為瑜伽是女士的專屬運動，但其實男士做瑜伽都有莫大益處。從事IT行業的吳國霖（Collin），過去與很多香港人一樣是名「工作狂」，早年卻意外發現自己患上了大腸癌。在接受化療期間，他接觸到靜觀、瑜伽，透過各種練習放鬆減壓之餘，心境也得以保持平靜。 「我哋覺得做癌症病人，好多時死都死過一次，生命好似已經比較次要‧‧‧‧‧‧死咗就咩都冇，幾多千萬、幾多層樓都好，所以有時會想做返啲嘢。」患癌的經歷令Collin猶如開展「第二人生」，他現時已是一名男士瑜伽導師，心境上大有轉變之餘，也希望能在生活中回饋及幫助他人。

從事IT行業的吳國霖 (Collin)，過去與很多香港人一樣是名「工作狂」，早年卻意外發現自己患上了大腸癌。（呂諾君攝）

大腸癌是香港男性第二位最常見的癌症，早期的大腸癌症狀不太明顯，即使到後期症狀開始出現，亦可能會因為其他腸胃疾病也有相類似症狀，而未有立即求醫。2010年，Collin於一次隨機的身體檢查中發現紅血球偏低，深入檢查後確診第三期大腸癌，當時他的身體完全沒有不適或異樣。沒多久醫生便替他進行腫瘤切除手術，「發現之後其實都好急，好快就做手術，忙碌到嚟唔切驚、冇時間諗咁多嘢。」

新的機會 新的人生

經營電腦生意的Collin指，過去與很多都市人一樣，不時會通宵達旦「趕project」，也多肉少菜、容易緊張。而手術過後，隨之而來的是為期半年的化療，藥物帶來了諸多副作用，令Collin大幅消瘦、手腳容易麻痺等等，在這段期間，Collin有次在等候藥物時走入了醫院的癌症病人資源中心內，從香港癌症基金會的期刊認識了一些身心靈健康課程。「有次有朋友嚟探我，話其實個病，唔知係咪個天畀機會我接觸啲新嘢，嗰時就開始諗，到底係咪需要轉變啲嘢呢？」因身體未能應付劇烈運動，最後他選擇了為期八周的靜觀減壓課程。

Collin指，靜觀練習包括身體掃描、靜坐、靜心步行、靜心飲食等，日子久了才發現真的有效。（呂諾君攝）

「初初老師話上完後會成個心靜落嚟，會有好大變化，咁我哋理科人嚟，覺得有冇搞錯呀坐下就得？都唔係好信。」Collin指，靜觀練習包括身體掃描、靜坐、靜心步行、靜心飲食等，日子久了才發現真的有效，「觀察自己身體、呼吸，甚至思緒。點樣諗自己諗緊咩？其實即係知唔知自己煩惱緊啲咩。」他說，例如有次想起自己未做報稅，煩惱了好一陣子，但有一下猛然醒覺，「其實一陣返去做咪得囉，擔心嚟做咩，之後個心就定咗。」

發現男性學員較害羞及怕尷尬

癌症康復後，Collin在導師的鼓勵下於癌症基金會的靜觀課程中擔任助教，於2013年亦陸續修讀了瑜伽導師以及長者瑜伽導師課程。Collin提議教授男士瑜伽，是因為他過往參加的瑜伽課程的學員中九成都是女士，男士只有三、四位；他也留意到男性學員比較害羞跟怕尷尬，會把自己隱藏於課室的角落，因此與癌症基金會設計了男士瑜伽班，讓男性癌症患者可以在輕鬆環境下自在地體驗瑜伽的樂趣，「我覺得真係有呢個需要，患癌係男女平等，甚至男性可能仲多啲。」

在課程中，Collin教授的動作會配合男士身體骨骼及身體特質，由淺入深逐步增加柔韌度；曾經是工作狂的Collin表示，以往即使休息時都總是會想着公事，但發現教導瑜伽的時候反而最專心、最舒服，可以令他的心平靜下來，從而愛上教班。