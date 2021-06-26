大腸癌居本港確診癌症首位　醫務所篩查普及化：細到16歲都做

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-26 16:26

癌症是香港頭號殺手，據醫管局2018年統計全港最多人確診的癌症便是大腸癌，平均每6名癌症患者便有一人患此癌症，它早期並沒症狀，到出現腹部不適等問題時已屆中晚期。政府近年積極推行大腸癌篩查計劃，自實施《私營醫療機構條例》後，日間醫療中心成為除醫院以外的大腸癌篩查服務選項。有中心負責人指，近年港人注意健康，連年僅16、18歲年輕人主動檢查，需求大增，中心在疫情下擴展至不同地區，即使「大西北」居民亦可受惠。

私營醫療機構條例生效後規管日間醫療中心

要進行大腸鏡檢查，過去不少人會選擇到醫院，但疫情下市民對醫院「避得就避」。政府於2018年11月30日年刊憲《私營醫療機構條例》，規管包括日間醫療中心在內的所有私營醫療機構，其安全性、透明度和質素將受到監管，以保障消費者權益。條例生效後，日間醫療中心須根據《日間醫療中心實務守則》營運，以取得正式牌照，首批牌照已於2021年1月生效。

其中一間獲發牌的仁山優社高清腸胃內視鏡中心負責人凌嘉文指出，在《條例》之下衞生署就日間醫療中心的不同方面都有指引，當中包括如何儲存客人資料、價目清晰程度、是否有投訴機制等，而硬件上則有要求工作人員消毒時是否「單方向行走」防止交叉惑染、儀器每隔多久便會進行保養，甚至細緻如每個中心護士的職責都有指引，「其實最終目標，尤其喺病人安全方面，衞生署都希望可以將（日間醫療中心）水準拉高到貼近醫院嘅標準。」

凌嘉文指，除了50歲以上的人士，近期不少年輕人都有參加大腸癌檢查。（呂諮君攝）

區區有腸癌篩查 減少舟居勞動

她認為，牌照制度生效是好事，「未管制之前冇指引，大家唔知點樣去跟，𠵱家有列明就唔使等撞板時先發現。」她指，過去坊間有些規格較參差的腸胃內視鏡中心，也有些只是「醫生後面有間房仔」，對病人檢查後的復原、感染防控甚至是應對緊急情況方面未如理想，而牌照制度可防止因規格上的疏忽而產生的醫療問題。

過往醫療服務場所多數集中在油尖旺、中環、銅鑼灣等鬧巿區，凌嘉文表示，在疫情下市民比過去更加注重健康，因此反而擴張業務，現時現時除了中環，葵芳、觀塘、元朗都設有中心，希望能服務不同社區，「好多人檢查時往往要舟車勞頓，香港又人多車多，做完一個需要落鎮靜劑嘅檢查，如果係近屋企個啲嘅體驗會比較好。」她又指，雖然在政府的資助和宣傳下，前來進行腸胃鏡檢查的大部分是50至70多歲的客人，但也有不少是20至30多歲，甚至是16、18歲的青年人，「香港人工時長、壓力大，少不免腸胃不舒服，大家在乎健康好多，會主動做檢查係好事。」