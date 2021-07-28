泛民35+初選案｜前醫管局員工陣線主席余慧明准保　下午離開法院

47名民主派人士因涉參加「35+初選」，而被控串謀顛覆國家政權罪，其中前醫管局員工陣線主席余慧明，在裁判法院不獲擔保，今（28日）向高等法院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰聽取陳詞後，相信余若獲准保釋後，不會繼續從事危害國安行為。法官日後將會頒發判詞，解釋理據。批准余以現金10萬元，以及現金人事5萬元保釋。余的母親得知女兒獲保釋後，抱頭掩面。余在辦妥手續後，下午五時多離開法院。



余慧明的保釋條件包括，提供現金10萬元保釋金，以及余的丈夫提供現金人事5萬元，不可離港，需交出特區護照和BNO護照等旅遊證件。余亦需遵守宵禁令，每晚12時至早上6時需留在家中，每星期到警署報到四次。

余慧明離開法院的情況。(詳看下圖)

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此外，余不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為，不得參與或協調任何選舉，以及不得以任何方式聯絡外國官員、議員等。

案中47名被告，包括今天獲准保釋的余慧明共有13人已獲准保釋，包括：黃碧雲、楊雪盈、鄭達鴻、李予信、鄒家成、林景楠、彭卓棋、呂智恆、劉偉聰、何啟明、柯耀林、施德來。

13名獲准保釋被告的保釋條件。(詳看下圖)

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其餘 34 人須繼續還押，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱迪、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽。

各名被告最新近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)

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案件編號：HCCP 348/2021