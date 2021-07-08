47人初選案｜案押後9月訊　譚凱邦申保被拒　向公眾席說唔好移民

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-08 19:07

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，今（8日）於西九龍裁判法院進行提訊日。12名獲准保釋的被告，連同35名還押了4個月的被告到庭應訊。總裁判官蘇惠德將案件押後至9月23日再次進行提訊日，譚凱邦再有保釋申釋，但最終被拒。譚步入囚室前向公眾席說：「大家撐住，無問題，唔好移民」。

官指譚無重大環境轉變

法庭原定於下午2時半開庭，但各被告至下午3時才相繼進入犯人欄，部份人向公眾席揮手。惟開庭不久後，辯方稱需時索取指示，並至5時過後終決定案再押後。至下午約6時，蘇官再開庭處理譚的保釋，聽取辯方律師陳詞後，他指沒有重大環境轉變，故拒絕譚凱邦的保釋申請。

47名被告的近況。(詳看下圖)

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47名被告被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對港府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，及或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

本案至今有12名被告可保釋，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、呂智恆、林景楠、柯耀林、李予信和鄒家成。約兩個星期前獲向國安法指定法官杜麗冰批准保釋外出的鄒，是首名向高院申請保釋成功的被告。裁判官今亦批准彭卓棋更改擔保條件，不須第三名人事擔保，以及呂智恆更改到警署報到時間。另外10名被告以原有條件繼續准許保釋。

12名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

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案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理，律政司高級檢控官羅天瑋代表控方。

案件編號：WKCC813/2021