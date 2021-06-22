泛民47人初選｜鄒家成准以現金及人事各5萬元擔保　傍晚離開法院

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-22 19:39

47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中一名被告鄒家成在裁判法院不獲保釋。他今（22日）向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰稱，相信鄒若獲准保釋後，不會繼續從事危害國安行為，批准鄒保釋。鄒是繼胡志偉獲准短暫保釋外出後，首名在裁判法院被拒保釋，但向高等法院申請成功的被告，他於傍晚7時許辦妥保釋手續後離開法院。案中各被告將於7月8日再提訊，到時控方應會申請將案交付到高院審訊。

法官批准被告鄒家成以現金5萬元，以及人事擔保5萬元保釋，其他保釋條件包括：不得以任何方式作出違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論和行為，不得參與或協調任何選舉，以及不得以任何方式聯絡外國官員、議員等。

此外，鄒家成需每天都警署報到，每晚12時至早上7時需遵守宵禁令，以及不可接觸任何控方證人。

鄒家成傍晚離開法院的情況。(詳看下圖)

胡志偉只獲准短暫保釋外出殯喪

案件共涉47名被告，當中只有11人獲准保釋，並有多名被告曾到高等法院再申請保釋，案中各被告中，除了胡志偉曾准短暫保釋外出殯喪，之後已返回拘留所。其餘全部向高院申請的都被拒絕。鄒是首名被裁判官拒絕保釋，之後向高等法院申請而獲批准的被告。

鄒自今年2月28日到警署報到時被拘留，並於3月1日被押送到西九龍法院提堂，之後一直被扣柙，至今已超過3個半月。

12名獲准保釋的被告及其保釋條件。(詳看下圖)

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各名被告最新近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)

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案件編號：HCCP 294/2021