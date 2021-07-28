何詩蓓奪銀可獲恒基嘉許計劃250萬獎金　4女子重劍選手亦有62.5萬

東京奧運於上周五（23日）開鑼，「香港劍神」張家朗在男子花劍中，奪得港隊奧運劍擊項目首面金牌，為香港「劍壇」創下歷史；何詩蓓亦獲得200米自由泳項的銀牌，為香港勇奪首面奧運游泳獎牌，全城興奮，二人均獲社會各界送出獎勵。如張家朗便獲我750萬元的現金獎勵、終身任搭港鐵、免費訂造傢具等。不過該批獎勵實際價值又等於多少，下文將逐一計算。



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港隊劍擊代表張家朗於本周一（26日），在東京奧運男子花劍個人賽項目中取得金牌，成為繼滑浪風帆運動員李麗珊後，本港第二名奧運摘金得主；而何詩蓓並獲得社會各界送出獎勵。

若以張家朗為例，「恒基精英運動員嘉許計劃」將送出500萬元獎金、林大輝中學基金則送出250萬元獎金。而公共交通工具如港鐵及九巴，亦送出免費優惠，如港鐵送贈終身任搭港鐵車票，港隊運動員則可任搭一年；九巴則為香港代表隊成員，送出免費乘搭九巴一年。

實惠︰為得獎運動員免費添置或訂造全屋家俬

此外，實惠更宣布，為得獎運動員免費添置或訂造全屋家俬。而CALL4VAN客貨車亦宣布，為體育學院逾1,800名獎學金學生，或全職運動員提供免費接載，有效期至2024年巴黎奧運。美聯物業亦為贏得獎牌的香港運動員，提供「置業免佣」優惠，凡獎牌得主以個人名義置業均免收佣金。

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沙田第一城451呎單位售750萬元

那麼該批獎勵的價值合共大約多少元？翻查中原地產的資料，750萬元能夠購入十大屋苑的單位，包括最近體育學院的沙田第一城，如撇除稅項及律師費等計算，可購入實用面積451呎的3房單位；或可購入麗港城實用面積522呎的2房單位；黃埔花園實用面積389呎的2房單位等。

而美聯物業官方網站更推出「劍神之選」筍盤搜尋捷徑，750萬元以下二手盤多達9,858個，港島佔1,159個、九龍佔1,273個、新界佔7,440個。若以此推斷，全屋傢具包括梳化、衣櫃、雙人床、儲物櫃等，根據網上同類型約400呎單位的資訊，最少花費10萬元。

每年車費慳逾萬元

而車費開支亦可粗略估計，如港鐵市區過海線路最貴收費為15元，若每日乘搭兩程，即1日可慳30元，每年可節省10,950元。九巴過海隧道巴士，車費大概為15至20元，若以每日20元兩程計算，一年能節省14,600元。

於何詩蓓，則可獲得「恒基精英運動員嘉許計劃」送出250萬元獎金，亦可任搭一年港鐵及九巴，亦獲實惠免費添置或訂造全屋家俬、CALL4VAN客貨車一年免費接載。

而女子重劍團體賽港隊早前派出江旻憓﹑佘繕妡﹑連翊希及朱嘉望4人迎戰，雖然於八強止步，亦能「恒基精英運動員嘉許計劃」送出62.5萬元，即每人可獲約15.6萬元。