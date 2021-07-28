張家朗奧運奪金｜小學員視為目標　4歲林琸翹：我要做香港第一

「香港劍神」張家朗周一（26日）在東京奧運摘下個人花劍比賽金牌，成為香港第二金。目前本地也有一批年人學習劍擊，其中12歲的陳漪澄即想成為第二位能為港爭光的「劍神」，「想大個都好似張家朗咁」，她的媽媽會全力支持女兒追夢。



學劍擊學員亦趨年輕化，將4歲的林琸翹和羅筠甯能，已完全明白教練的指示，亦可遵循「進攻」的指令，林琸翹更多次稱「我要做香港第一」。



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曾因「無同路人」想放棄 因比賽得分而改變

12歲的陳漪澄已學習了劍擊6年，「因為一年級嗰時見到打劍擊比賽好似好有型」；當她成功入選校隊後，才發現劍擊這項運動都比較辛苦，中途更因為覺得「無同路人」而有放棄的念頭。她解釋，同學較多學習羽毛球、排球、游泳等，她一度又覺得其他運動較劍擊有型而想放棄，但最後都能認清自己的最愛。

漪澄稱學劍始終是個人運動，打比賽時攞到分數就會很雀躍，「都係覺得劍擊啱我多啲。」學習劍擊後，她說做事的態度有所改變，以前溫習時休息的時間較多，「會偷懶走去瞓覺」；但現在會堅持，「溫一段時間先再唞。」

漪澄說當張家朗奪奧運金牌後，她為身為劍擊界的一分子而感到自豪，「想大個都好似佢咁，知道堅持唔放棄就會成功！」她盼未來可以到外國比賽，增長見識，「想知道自己去到咩程度，要點努力先可以追趕人地。」她坦言一直認為學業比劍擊重要，但不捨得，「努力咗咁耐都唔想放棄劍擊。」

12歲的陳漪澄學了劍擊六年，「努力咗咁耐都唔想放棄劍擊」；媽媽陳太稱「做家長都應該支持」。（盧翊銘攝）

媽媽：女兒有目標，會全力支持

漪澄媽媽陳太認為學業不是女兒的全部，當然最好她在劍擊和學業上也可以兼顧，但如果女兒喜愛這項運動，她會全力支持。她表示，漪澄年幼已開始玩劍擊，在6年間曾參加過台灣及學界的比賽，學習進度不錯，亦花了不少時間去建立，「對佢嚟講唔應該咁容易放棄一樣野。」

陳太說，有很多運動員都放棄學業轉做全職運動員，「好多叻嘅運動員，可能學業上都係好嘅，但都放棄去做全職運動員，如果佢（漪澄）有呢個目標，做家長都應該支持」。

林琸翹（左）和羅筠甯的訓練情況。（盧翊銘攝）

幼童家長不再擔心安全問題：係用膠劍

快4歲的林琸翹學習劍擊只有兩個月，在訪問中他多次嚷着「「我要做香港第一」。媽媽林太說，希望趁他還較小，訓練到紀律，從而學懂聽從指令，對小朋友有多方面而且正面的幫助 。

林太在琸翹學習前都有擔心，「都會驚佢太細個，但而家都係用膠嘅劍，咁就安全啲，放心啲。」她稱劍擊其實非常講求策略性，亦需講求良好的心理質素才能精通劍擊，「好似睇張家朗，知道劍擊都係要好冷靜去思考嘅運動。」

羅筠甯媽媽（左一）及林琸翹媽媽（右一）都認為劍擊有助訓練小童聽指令。（盧翊銘攝）

同樣快4歲的羅筠甯只學了7堂，筠甯媽媽羅太說，因疫情後停課不斷，導致筠甯不太遵循指令。由於11歲的哥哥向來都有學習劍擊，羅太故讓筠甯嘗試學習一，兩堂，殊不知兩堂後筠甯的情況有明顯改善。

羅太對筠甯的表現感到恴外，「聽得明咩係攻步，知教練講咩，一兩堂就聽得明。」羅太表示劍擊是一項具靜態及動態的運動，進攻前需要思考，「要諗清楚係全面性訓練，見到筠甯都幾開心」。