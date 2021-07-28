海洋公園董事局委任黃嗣輝出任行政總裁　8月16日履新

海洋公園董事局今天（28日）宣布，委任黃嗣輝為下任行政總裁，接替從政府借調至公園的黃智祖，於2021年9月1日生效。黃嗣輝將於下月16日起以候任行政總裁身份履新，開始與黃智祖進行交接工作。



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海洋公園表示，黃嗣輝深具客戶及市場觸覺和創新精神的商業領袖，在業務重整、市場策劃和數碼商務方面擁有卓越專長，企業管理經驗横跨娛樂、電訊、資訊科技、媒體及飲食多個行業，最近期為立基國際集團有限公司的集團營運總監，專責管理大中華地區業務，即早前已全線結業的UA院線母公司。

海洋公園公司主席劉鳴煒表示非常歡迎黃嗣輝加入管理團隊，「他深諳市場之道，並擁有從產品開發至業務重整的豐富商業經驗，是擔任公園行政總裁的理想人選。他將與我和董事局一起推動公園的新發展策略，帶領海洋公園轉型。」

劉鳴煒續表示，代表董事局感謝黃智祖於過渡時期為公園服務，「並在公園實踐發展策略之外判籌備工作上擔負重要角色。」

據海洋公園提供資料，黃嗣輝畢業於多倫多大學三一學院，並曾前赴歐洲工商管理學院（INSEAD）以及哈佛商學院（Harvard Business School）深造，參加高級行政人員課程。他是英國特許市務學會資深會員及香港市務學會主席，曾獲2009年度「HKMA/TVB傑出市場策劃獎」的優秀市場策劃專才獎。