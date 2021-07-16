公大主題樂園高級文憑學生可到海洋公園實習　報讀人數超額近6倍

香港公開大學李嘉誠專業進修學院將首度與海洋公園合作，於2021至2023年度全日制的「FHDRTPM 度假區及主題樂園管理高級文憑」課程中，由樂園為學生提供實習的機會。講師黃金榜表示，現時學院提供的學額為30個，但報讀人數已經超過200人，競爭相當激烈，超額近6倍。



海洋公園行政總裁黃智祖（左）與香港公開大學李嘉誠專業進修學院院長曾德源（右）於昨天（15日）簽署合作備忘錄。（廖文謙攝）

實習表現優異有機會獲聘長工

該課程的教學內容主要圍繞主題樂園的服務及運作，如交通、遊樂設施及酒店等，並會視乎海洋公園的需要，讓學生在課程的第一年或第二年進行帶薪實習，實習的時數共400小時或以上。

課程講師黃金榜表示，大部分的實習崗位為前線部門，包括攤位遊戲、餐飲部及客戶服務等，學生可以根據自己的喜好選擇實習崗位，而樂園將根據其面試的表現及崗位競爭情況，再作篩選及安排，實習表現優異的學生將有機會獲聘為全職員工。

海洋公園：樂園工作可以頗為辛苦

海洋公園人力資源執行總監符譯文表示，根據樂園過往與職業訓練局的合作，約10%的實習生加入了海洋公園的工作團隊，而其他的畢業生則選擇其他的出路，包括繼續升學或從事其他的工作。她表示，樂園工作可以頗為辛苦，因此希望報讀課程的學生會對旅遊業抱有極大的熱誠，亦願意以笑容和友好的態度善待每一位客人。

海洋公園人力資源總監符譯文（中）表示，預計若然免費園區落成，或會再創造至少約3,000個新職位。（廖文謙攝）

學生對旅遊業有信心：疫情其影響只屬短暫性

現年21歲，正在修讀該課程一年級的繆先生（Alvan）直言不喜歡讀書，於2018年應考香港中學文憑試DSE，成績非常差勁。他說，海洋公園對他而言有非常美好的家庭回憶，加上喜歡動物，因此便選擇修讀該課程。

他期望能在9月展開的實習中，接觸有關大型表演的訓練及籌備工作。被問及會否對旅遊業的未來感到擔憂，他表示對這個行業充滿希望，亦相信疫情對其影響只屬短暫性，假以時日旅遊業必然有「重生」時刻。

另一名一年級學生，曾從事物業管理工作的甄先生（Brian）則表示，修讀該課程是希望有更多的就業方向，並希望為遊客製造驚喜的活動。

甄同學（左）及繆同學（右）均希望在完成課程後繼續升學，並計劃在畢業後，投身樂園管理相關的工作。（廖文謙攝）

學生可在DSE放榜後叩門再報讀

講師黃金榜表示，該課程的收生要求為DSE五科達2級或以上的成績，其中必須包括中文及英文科，現時學院提供該課程的學額為30個，但報讀人數已經超過200人。他補充，學院早前已向150名申請者派發有條件取錄通知，惟不少學生有可能放棄，因此尚未報讀的學生可以在放榜後透過到學院「叩門」報讀。然而他亦強調，根據過往經驗，該課程一般會在放榜後的3日內滿額，呼籲學生留意並及早準備。