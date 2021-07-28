3香港9月底終止手機2G服務　通訊局准重新調配頻譜

通訊事務管理局今（28日）宣布，決定就和記電話有限公司於9月30日起，全面終止提供第二代流動（2G）服務給予事先同意。和記電話可將終止2G服務後，所騰出的頻譜會重新調配，以提供較新世代的流動服務。

和記電訊旗下3香港則發新聞稿指，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對 2G 服務的需求日益減少，遂作出相關決定，以更有效運用相關頻譜資源。發言人表示，自去年底起，已分階段通知受影響客戶，對於無意升級流動服務的客戶，3香港會竭盡所能提供協助。



通訊事務管理局今（28日）宣布，決定就和記電話有限公司於9月30日起，全面終止提供第二代流動（2G）服務給予事先同意。(資料圖片)

通訊事務管理局表示，據和記電話的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，當中已考慮各項相關因素包括：受是次終止2G服務影響的和記電話客戶所佔比例極低、該公司為鼓勵受影響的客戶轉用較新世代的流動服務提供了優惠方案、為選擇不繼續使用服務的客戶提供良好的終止服務安排，以及給予受影響客戶充分時間的通知和客戶服務支援。在批准是次申請時，通訊局同時要求和記電話在直至有關網絡關閉前，須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。

和記電訊旗下3香港指，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對 2G 服務的需求日益減少，經全面及周詳的考慮後，將於9 月30日全面停止 2G服務，以更有效運用相關頻譜資源。(資料圖片)

發言人續指，和記電話可將終止2G服務後所騰出的頻譜重新調配，以提供較新世代的流動服務，讓其客戶享用更先進流動服務所帶來的更大網絡容量及更優越的功能。受影響的客戶宜盡快聯絡和記電話，以了解更多轉用服務的安排，並考慮將其服務計劃及流動裝置升級，以享用新一代流動服務的更佳服務質素，以及更先進和創新的功能。

和記電訊旗下3香港則發新聞稿指，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對 2G 服務的需求日益減少，經全面及周詳的考慮後，將於9 月30日全面停止 2G服務，以更有效運用相關頻譜資源。為確保所有受影響客戶均能夠順利過渡，3香港發言人表示，自去年底起，已分階段作出通知，對於無意升級流動服務的客戶，會竭盡所能提供協助。