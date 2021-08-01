消費券｜八達通App商戶八折優惠券領取教學　帝都酒店自助餐半價

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券將於8月1日派發，四間支付平台日前均推出大量優惠，以吸引市民選用領取消費券。其中，八達通公司於App內專門設有商戶優惠券一頁，憑券到指定商戶可減數元至數十元不等。下文將介紹下載優惠券的步驟，以及列出多個精選優惠。



▼八達通App消費券頁面▼



步驟一︰於手機打開八達通App，於主頁按點擊「消費券」進入頁面。



步驟二︰點擊領取消費券的八達通號碼。



步驟三︰進入消費券的領取頁面後，按右上角禮物的圖案。



步驟四︰點擊進入「商戶優惠券」頁面，並選取心儀的優惠券。



步驟五︰進入所選擇的優惠券頁面後，點擊下方「下載」按鈕。



步驟六︰頁面顯示「已成功下載」，用戶可選擇立即使用，或稍後使用。



步驟七︰若選擇稍後使用，優惠券將儲存在「商戶優惠券」頁面加上角的「我的優惠券」。



不過須注的意思是，每款優惠券的有效日期不同，如麥當勞10元麥炸雞優惠券為例，有效期由7月4日至8月31日，部分麥當勞如海洋公園、沙田馬場等分店不能使用，亦不適用24小時麥麥送及外賣服務平台，因此用戶須閱讀清楚條款與細則。

要注意︰若想稍後使用，請記住不要按「立即使用」，因為如果按後不立即使用，這張優惠券將會失效。



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大家樂食滿20元減10元

目前，八達通消費券頁面內約有180張優惠券，大部分為指定商店的九折優惠，不過亦有部分為八折優惠券，甚至享有更「筍」的折扣。例如大家樂10元現金券，惠顧滿20元可使用；U購超級市場購物滿250元減50元；VanGO便利店購物滿50元減10元；日本城買滿250元減30元；聖安娜餅屋買蛋糕滿208元以上，即減38元。

酒店優惠券方面，挪亞方舟度假酒店豐盛閣自助晚餐，為4人同行1人免費優惠。翻查網頁資料，成人收費為498元1位。而帝都酒店的全時段自助晚餐，每逢周一至周四，每位成人可扣減260元。而翻查網頁資料，成人收費為498元1位，即扣減260元後只須付238元。

▼八達通網購付款步驟▼

