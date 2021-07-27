消費券│首2000元周日凌晨就收到　調查指用於光顧食肆只排第3位

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券第一期2,000元將於下周日（8月1日）發放，在首輪截止前已登記的550萬合資格永久居民及新來港人士，將會在本周六（7月31日）午夜過後，即下周日凌晨零時零分即收到款項，毋須等到早上已可用。



一項網上調查指53%受訪者選擇以八達通為領取消費券，其次為支付寶。市民最想用在哪方面？最多人首選用來購買超市食品及日常用品，其次是購買電子產品及家庭電器，之後才輪到用於餐飲服務，作為交通費用及購買鞋履及服裝配飾則佔第四及第五位。



用實體八達通要拍卡領取

港府推出5,000元電子消費券計劃，在本月17日或之前已提交申請的市民，下周日（8月1日）會收到第一期2,000元款項。消費券經八達通、Tap & Go 拍住賞、支付寶AlipayHK及WeChat Pay HK平台發放，除了八達通將分三期 （2,000、2,000及1,000元）發放外，其餘三個平台則分兩期發放，分別2,000元及3,000元。

選擇以支付寶AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go 拍住賞領取的市民，屆時將自動經手機程式收到款項；選用八達通則有分別，如屬手機程式電子卡只需按掣「領取」便可，如用實體卡則可經手機程式或到港鐵站的「藍機」等拍卡領取。

半數受訪者選擇用八達通

諮詢公司Kantar於6月30日至7月7日期間，通過網上問卷，訪問了869名香港市民有關其消費意向及對電子支付的取態。當中有53%受訪者表示，會以八達通為領取消費券首選的電子儲值支付工具，其次是27%的支付寶香港、11%的WeChat Pay HK及9%的Tap & Go「拍住賞」。

61%受訪者預計於消費券計劃完結後，電子支付將會變成香港消費新常態；75%受訪者表示「肯定會」或「可能會」繼續使用電子儲值支付工具，其主要三項原因是、方便使用 (28%) 、優惠提供 (22%)及商店覆蓋率廣 (16%）。 接近53%受訪者認為，電子儲值支付工具佔其整體消費的比例將增長不多於20個百分點，有15%預計所佔的比例將提高21至50個百分點。

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近六成受訪者稱擬補貼多2999元消費

最多受訪者表示，消費券將用於購買超市食品及日常用品，其次是電子產品及家庭電器，第三位至第五位依次為餐飲服務、交通費用及鞋履及服裝配飾；表示會用於購買化妝品、本土旅遊及奢侈品等項目則較少人選取。

近半數受訪者計劃分一至三次消費，如消費項目價格超越5,000元，59% 受訪者願意自行額外增加預算金額高達2,999元；但有24%受訪者僅會使用消費券5,000元獲派金額，並不會另外增加預算。每10名受訪者當中，有接近六位傾向用於實體店，其餘則會選擇線上購物。

Kantar指調查反映市民對消費券計劃的推動有正面回應，並推測計劃於未來數月內，將會有一定程度帶動本土經濟消費。

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合資格領取電子消費券的市民必須於7月4日至17日內網上登記，才可於下周日領取首期款項；以實體表格或在7月17日之後登記，最快領取首期款項日期則為9月1日。截止登記期為 8月14日。

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