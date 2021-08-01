消費券｜選AlipayHK攞優惠　最高可贏取iPhone 12、林作拳賽門票

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券將於8月1日派發，如果以AlipayHK領取，市民毋須做任何額外動作，金額將會直接注任自己的AlipayHK戶口。

消費券開始登記至今，四間支付平台均推出大量優惠，以吸引市民選用領取消費券。其中，AlipayHK自推出了大量優惠，包括「超離地特別賞」，可贏取「培生擂台無敵盃VIP入場門票」、加推三重登記獎賞最多可獲280元禮券、友勁賞甚至可獲取iPhone 12 Pro Max一部。下文將詳盡介紹AlipayHK最新優惠。



1. 「超離地特別賞」六重獎賞優惠

AlipayHK推出「超離地特別賞」優惠，於指定登記階段期内，首兩名AlipayHK合資格用戶，若成功於政府消費券中央登記系統登記，並選擇AlipayHK收取消費券，便可贏取AlipayHK的「六重獎賞」。

第一彈：與大廚張錦祥享用多國菜之旅獎賞，登記日期為7月4日。（登記期已完結）

第二彈︰麥當勞全年365個巨無霸餐獎賞，登記日期為7月11日。（登記期已完結）

第三彈︰與七師傅譚仔見面會獎賞，登記日期為7月18日。（登記期已完結）

第四彈︰3萬元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞，登記日期為7月25日。（登記期已完結）

第五彈：保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票獎賞，登記日期為8月1日。

第六彈：培生擂台無敵盃VIP入場門票獎賞，登記日期為8月8日。



用戶按此了解更多︰「超離地特別賞」優惠

2. 加推三重登記獎賞

勁賞抽獎︰由7月10日至8月31日期間，揀選AlipayHK領取消費券並成功登記的用戶，可於AlipayHK程式內的「勁賞抽獎」版面抽獎，每人每日最多可參與抽獎一次，推廣期間最多可以參與抽獎14次，每次最多可獲20元禮券，最多可獲共280元禮券。

限時賞（已完結）︰由7月4日登記期開始直至7月21日，用戶成功登記以AlipayHK領取消費券並獲得確認後，即時領取額外20元獎賞（5元禮券共四張）。

線下一掃即賞︰AlipayHK用戶可於線下到合作商戶實體店，尋找AlipayHK登記專屬優惠碼，並以App掃描二維碼，即可獲得額外5元電子現金禮券。數量有限，先到先得。

用戶可按此了解更多︰AipayHK消費券獎賞

4. 消費券優惠獎賞（4/7/2021 - 15/8/2021）

登記勁賞︰成功登記用戶可選擇5份登記勁賞。登記勁賞由近100間商戶合作推出總值超過$10億優惠券，每位用戶可獲高達$5,000勁賞禮券。

友勁賞︰成功登記用戶分享指定消費券頁面後，獲得最多好友支持的首10位用戶，可獲iPhone 12 Pro Max一部。

而成功分享予3位好友，則可於「登記勁賞」中額外揀選多1份獎賞；分享予5位好友可再額外揀選多1份；分享予8位或以上好友，可參與額外獎賞活動。每位登記用戶可最多獲得7份「登記勁賞」。

消費券Double Up獎賞︰成功登記消費券後，每月消費次數最多的首10位用戶，可額外獲5,000元獎賞。而成功登記用戶消費更可獲得額外印花。更於年底「雙十一購物節」期間享更多優惠。

加碼印花賞︰於8月1日起，成功登記用戶當月付款可獲1.5倍印花優惠，即最多可獲9個印花。

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4. 新巴及城巴優惠

新巴及城巴公布，由即日起至8月31日，推出兩項電子禮券乘車優惠，可配合政府電子消費券同時使用，包括︰

1) 新巴城巴專屬迎新獎賞︰新用戶可獲50元電子禮券迎新獎賞，用以乘搭新巴城巴專營路線，包括4元禮券5張、3元禮券10張。

2) 「新巴城巴勁賞掃」優惠︰用戶可使用App掃描於新巴及城巴設施內，包括車廂「動態巴士站顯示屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」，以及個別巴士站站柱的相關宣傳二維碼，即可獲2元及1元「勁賞掃」電子禮券各一張。於推廣期內，每名用戶每月可換領「勁賞掃」禮券一次。

而用戶使用「易乘碼」乘搭新巴及城巴旗下專營巴士路線後，可自動消耗禮券以扣減車資，不須特意開啟禮券。

5. 螞蟻銀行開戶獎賞

透過AlipayHK的螞蟻銀行（香港）小程式，首次開設螞蟻銀行（香港）「存款寶」活期存款戶口，可享2萬元或以下存款年利率兩厘，亦可獲得價值75元的AlipayHK迎新獎賞。

同時，凡以AlipayHK成功登記領取消費券的用戶，還可在8月1日至9月30日期間，透過AlipayHK使用「存款寶」作爲付款方式，消費單一淨交易金額滿100元，即可獲由AlipayHK發出的10元禮券一張，最多可獲5張。

從10月1日至12月31日期間，用戶還能以相同消費方式，獲得最多共5張AlipayHK禮券，即前後可獲10張AlipayHK禮券共100元。 禮券數量有限，先到先得，領完即止。

6. 荷里活廣場優惠

荷里活廣場推出了「消費券Level Up三重賞」。

獎賞一︰VIC會員於商場內以AlipayHK消費滿250元，可獲電子印花1個。集齊5個電子印花，即可換領荷里活廣場100元購物優惠券，每人最多可換領總值400元的購物優惠券。

獎賞二：荷里活廣場VIC會員消費可獲3倍VIC會員積分。

獎賞三：首10位於「電子印花賞」集齊20個電子印花的VIC會員，可額外獲贈500 VIC積分，即可免費換走價值500元禮品。

7. 朗豪坊優惠

朗豪坊將於8月初，一連兩個月推出「日日有獎消費抽獎活動」，有機會贏取：1. 1萬元朗豪坊商場現金禮券（名額30個） 100,000會員積分（名額30個） De’Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機（價值港幣13,888元） 指定朗豪坊商戶禮品及現金券。

8. 新地旗下15大商場優惠

新地旗下15大商場亦推出獎賞，顧客於8月1日至12月27日，使用AlipayHK於商場消費，有機會獲取獎賞。若即場登記成為The Point by SHKP會員，更可憑指定類別消費賺取雙倍積分。

獎賞一︰The Point by SHKP會員於apm、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場及新都廣場消費，並登入「新地商場」App內的「日日印密密賞」電子儲印咭，以AlipayHK購物淨額滿100元可獲電子印花一個、200元可獲印花兩個，如此類推。

累積5個印花可獲40元美食優惠券、15個印花可獲贈100元美食優惠券等。每個階段推廣期內，於所有參與商場內最多可領取25個印花。而會員整個推廣期內，最多可領取50個印花，可獲400元美食優惠券。

獎賞二︰於指定周日（8月29日、9月26日、10月31日、11月28日及12月27日），到新地5大商場（apm、大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及新翠商場），以AlipayHK購物消費滿1,000元或以上（最多可累積2間不同商戶的即日機印發票），即可參加《即場驚喜即場賞》，有機會贏取iphone 12、Dyson風筒、按摩椅、名貴鑽飾、5星酒店Staycation、咖啡機、Switch 遊戲機、智能手錶等電子潮物，及商場禮券和泊車券等。

獎賞三︰最高消費賞贏港幣100,000元購物優惠券 由8月1日至12月27日期間，The Point by SHKP會員於apm、大埔超級城、元朗廣場、新都廣場及新翠商場以電子貨幣消費，並於發票有效期內完成登記積分，即有機會獲贈港幣10,000元購物優惠券一份。

獎賞四︰The Point by SHKP會員於apm、大埔超級城、WTC世貿中心、元朗廣場、新都廣場，在指定日子、指定商戶類別以AlipayHK消費，並於發票有效期內完成登記積分，即可獲最高2倍積分獎賞（額外積分上限為10萬分）。