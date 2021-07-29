新冠疫苗｜內地研發吸入式疫苗　何栢良：黏膜產生較強免疫反應

全球疫情仍然嚴峻，由內地研發的霧化吸入式新冠疫苗完成第一期臨床研究，近日在著名醫學期刊《刺針》公佈結果。港大感染及傳染病中心總監何栢良今天(29日)在電台節目指出，這是首次有霧化形式的新冠疫苗發表臨床研究數據，結果十分重要，可望在人體呼吸道黏膜產生免疫反應，幫助阻斷病毒傳播。



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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何栢良表示，目前使用的注射式新冠疫苗，要在呼吸道產生免疫反應，需依賴血液產生抗體，及免疫細胞走到黏膜。若吸入式疫苗研究成功，可以直接在黏膜產生較強的免疫反應。

何栢良在電台節目中表示，霧化吸入式新冠疫苗研究結果非常重要。（資料圖片）

內地現階段研究的吸入式疫苗，是一款腺病毒載體疫苗。何栢良稱，使用方式類似哮喘噴霧，但注射儀器設計有不同，目前研究結果顯示，免疫反應有良好效果，當中中和抗體最高的方式是先注射一劑疫苗，相隔28天後再用吸入式疫苗。

暫時研究未有直接量度在呼吸道黏膜的抗體、淋巴細胞等免疫反應，相信研究團隊稍後會發表相關報告。