新冠疫苗｜今日首派「即日籌」　有人天未光來排隊：網約太麻煩

本港24間社區疫苗接種中心今日（29日）起向70歲或以上長者派發「即日籌」，位於香港中央圖書館的接種中心今清晨天未光已有人排隊等籌，排頭位的長者表示，網上預約打針填寫資料繁多，嫌「網上預約好煩」，故等到今日才打針，大讚「即日籌」措施較以往方便。



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本港24間社區疫苗接種中心今起向70歲或以上的長者派發「即日籌」，除位於機場及東涌社區會堂的疫苗接種中心每日派籌100個外，其餘接種中心每日派籌量均為200個。

銅鑼灣接種中心30多人排隊 仍有不少即日籌可領取

雖然當局呼籲長者無需過早到社區疫苗接種中心輪候，但銅鑼灣香港中央圖書館接種中心今早約7時已有不少人排隊，甚至有人未到6時便到場。及至派籌時間的上午7時45分開始，排隊人數約有30多人。登記情況方面，長者只需向工作人員出示身份證登記，即可獲得打針籌。據了解，截至9時30分，接種中心仍有不少即日籌供長者可以領取。

72歲的梁先生今早未到6點便來排隊。他解釋，原本擔心會因排隊人數眾多而無法取籌，惟當時沒有人在排隊，因此可以成功排得頭位。被問及取籌的數量，他指是為自己及太太取籌，總共會拿2張籌。

他坦言，之前已嘗試過用網上預約打針，但認為要填的資料繁多，有些資料亦不容易找回，因此覺得「網上預約（打針）填嗰啲嘢好煩」。他補充，即使有子女，亦不想假手於人，希望預約打針一事可以「自己做」。現在只需身份證便可登記即日打針，他表示這項措施方便，又認為香港政府做得唔錯。

他補充，打針是為自己的健康著想，亦有利內地與香港之後的通關安排，形容是「對自己好，對國家又好，對香港又好」。梁先生最終被分配的打針時段為8點至9點。他指本身希望可以在約9時打針，所以對時段感到滿意。

不懂使用網約系統 期望打完去旅行

年約70歲的陳女士7時多便到達接種中心，同樣在早於派籌的時間便來排隊等候取籌。她表示一個人來打針，不會為家人取籌。被問及為何不早點打針，她稱之前已有打針想法，惟不懂得使用網上系統預約打針，到郵局找人幫忙亦因排隊人數太多而放棄。直至現在接種中心向長者派發「即日籌」，她才願意打針，直言「依家方便咪依家嚟」。接種疫苗後，她期望可以去旅行，「想到處都去」，尤其是中國的「大好河山」，亦希望到返廣州探親。

約7時10分到接種中心輪候的梁太則表示，當時排隊人數不多。她表示，很早日子前曾透過郵局人員幫忙預約接種疫苗，惟當時看到不少有關打針人士出現副作用的報道，因此臨時「甩底」。現在打針情況趨穩定，加上就算不懂上網預約亦無需到郵局找人代理，因此便直接來接種中心取籌，期望打針後可以到澳洲探望女兒。