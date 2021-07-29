快必譚得志涉發布煽動言論　擺街對警作無根據指控　煽惑憎恨中國

人民力量成員譚得志（快必）涉去年多次擺街站，高叫光時等口號，他否認發表煽動文字等14項控罪受審。控方今日（29日）在庭上讀出的開案陳詞透露，譚在街站或公眾活動期間，曾對警方作出毫無根據的指控、煽惑憎恨中國政府等。譚曾主持街站時向輪候者發問，若輪候者以預期答案作答，譚便會給予免費外科口罩，而預期答案中包括貶損警方言論；譚亦曾與途經的市民口角，該市民因被罵「大陸喱」而感到嬲惱和侮辱，於是報警。



在8個公眾集會宣傳等喊口號

控方開案陳詞指，被告譚得志(48歲)於2020年1月至7月期間，出席或主持8個公眾集會、宣傳街站和遊行，並叫喊不同口號，包括「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等。

被告譚得志被指在擺街站時作煽惑憎恨中國的言論。(資燉圖片)

對警方作毫無根據的指控

控方指，被告於2020年1月17日在大埔海濱公園舉辦的公眾集會發言，集會的參與者大多數為學生，被告帶領參與者多次叫喊「解散警隊，刻不容緩」、「黑警死全家，死完男家，死女家， 死完阿爸，死阿媽，死完姑媽，死姨媽」等，對警方作出毫無根據的指控，並鼓勵參與者對抗警方，他亦主張就主權獨立進行討論。

被告亦煽惑在場參與者參與在當年1月19日的「港島區公眾遊行」，但他明知該集會已被警方反對。

銅鑼灣帶領群眾辱罵警員

控方又指，被告在2020年1月19日，在銅鑼灣崇光百貨外主持街站，帶領一群約 70至80聚集圍觀的人對警員呼喊辱罵言詞及粗言穢語。

控方亦指控，被告在當年3月15日，在牛頭角下村商場外主持街站，被告向在街站的輪候者發問 ，若輪候者以預期答案作答，被告便會給予免費外科口罩，而預期答案中包括貶損警方言論。控方指，被告藉此不斷煽惑輪候者，對香港警方作出貶損性、毫無根據的指控和評論。

罵路過市民大陸喱

期間有市民經過，覺得被告人抹黑警方和誤導公眾，便說：「返你屋企光復啦你」，被告即叫喊：「睇路呀！返大陸啦！大陸喱！」該市民因被稱「大陸喱」感到嬲惱和侮辱，於是報警。

警方要求解散人群仍置之不理

被告亦於2020年5月24月在鉰鑼灣街站，展示「國安法其實就是黨安法，保障黨的安全，卻踐踏人權、殺滅自由」等標語，亦公開發言、叫喊口號，吸引多人聚集。雖然警方要求被告解散人群，但被告卻對命令均置之不理。

擺街站煽惑憎恨中國

控方也指控被告同年在旺角、黃大仙、觀塘、藍田擺街站時作出類似的行為，煽惑憎恨中國政府等。

控方指出，光時口號在案發時是有「港獨」、或將香港從中國分離出去、改變香港的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

案件編號：DCCC927、928、930/2020