快必譚得志涉發煽動言論　官提公眾守規　著控方必要時拍下跟進

人民力量成員譚得志（快必）涉去年多次擺街站時發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控14項罪名。審期經多次押後，今（29日）在區域法院開審，案件由國安法指定法官陳廣池處理，他開審前卻先處理庭內的秩序問題，並籲公眾席人士不要喧嘩，又指示控方要準備攝錄機，若法庭認為有需要時，會授權控方使用，以拍下有可能罔顧法庭的違規行為，以便作出跟進。陳官又特別向被告譚得志稱，不會因此而對譚偏頗，惟譚回應說：「無未審先判添。」



被告譚得志（48歲）否認發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等共14罪。

法官離席也勿喧嘩

法官陳廣池在控方開案時，突稱要先處理庭內的秩序問題，又警告旁聽人士即使在法官離席後，也不應在庭內大聲喧嘩、搖旗吶喊、耀武揚威，否則屬不尊重法庭，一定程度上構成藐視法庭。

陳官指，尊重法庭是每位港人的責任，若法庭默不作聲，放任公眾喧嘩，便是踐踏司法尊嚴，輕則對法庭造成滋擾，重則屬恐嚇法庭。如法庭不作聲，會令人以為法庭默許有關行為。

被告譚得志（快必）被控14項煽動言論罪。（資料圖片）

著控方準備攝錄機

陳官又籲旁聽人士不要令法庭迫控方採取行動，並即時指示控方要準備攝錄機，當獲法庭授權時，拍攝罔顧法庭規矩的行為，並作出跟進。

庭內無言論自由

陳官作出相關指示後，向譚得志解釋不會因此對他作出偏頗，譚即接話表示：「無未審先判添。」陳官默沉默片刻並向譚說：「你講完未？」又稱法庭沒有言論自由，解釋在法庭發言要有規矩。

主控官讀出開案陳詞期間，公眾席傳出笑聲，陳官即出言警告：「唔知公眾席人士有咩好笑，要笑就離開法庭。」籲他們要尊重司法，又說：「唔係做棟篤企（棟篤笑）。」

辯方稱必要時才會傳召專家

另外，控辯雙方與陳官今早繼續討論，高院就唐英傑案的裁定，會否對下級法院有約束力，最終控辯雙方都同意高院的事實裁定對下級法院沒有約束力。陳官亦質疑基於高院的裁決，法庭是否需要再聽取專家證供。辯方最後決定只在恰當時間才傳召香港大學語言學教授梁曉姿作供。

案件編號：DCCC927、928、930/2020