新冠肺炎｜兩宗輸入均帶變種病毒　一人打疫苗有抗體仍發病

本港連續52日本地零確診，今日（29日）錄得的兩宗輸入確診個案，患者都是帶有變種病毒，其中一名美國抵港患者打齊兩針復必泰疫苗，6月底離港前的血清抗體測試亦呈陽性，但回港檢疫時發病並確診。



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今日兩名確診者都帶有L452R變種病毒，46歲男患者（編號：11983）7月25日坐CX883航班從美國抵港，入住紅磡香港嘉里酒店隔離，檢疫時發病，第三日的樣本更對新冠病毒呈陽性。衞生防護中心補充，他3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰疫苗，6月30日在香港驗過血清，當時新冠病毒抗體呈陽性。

政府早前實施，從高、中、低風險地區回港的港人，只要完成接種疫苗，檢疫期可減七日。該名患者來自高風險的美國，若他是港人，原本檢疫期可由21日減至14日，但現時確診就要入院。

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另一患者為33歲男病人（編號：11982），他7月25日坐KL819航班由坦桑尼亞抵港，入住青衣華逸酒店，第三日檢疫期確診，無接種新冠疫苗。今日初步確診少過五宗。

此外，本港有輸出個案，防護中心昨日接獲英國通報，一名46歲男病人7月15日坐CX251航班離港前往倫敦，7月17日抽取的樣本對新冠病毒呈陽性，他沒有病徵。他潛伏期曾居住銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店，任何7月4日至28日期間曾逗留酒店超過兩小時的人士，須在7月31日或之前接受強制檢測。