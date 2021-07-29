保險經紀疑因向父借錢不遂　用刀捅死父親再棄屍大海　裁謀殺罪成

保險經紀疑因欠債向父親借錢，期間用刀捅死對方。他又涉把屍體由屯門運至華富邨，並棄於對出海面。此外，經紀偷取父親戶口內約20萬元後，再潛逃至台灣，惟父親的屍體最終被人發現。警方通知經紀時，經紀承認殺死父親，並返港被捕。保險經紀否認1項謀殺罪受審，陪審團今（29日）經退庭商議，裁定他謀殺罪成，案件押後至下周四（5日）判刑。



被告黎謹友，28歲，被控於2018年12月4日謀殺黎金福（65歲），陪審團今以6比1裁定該罪成立。此外，被告在案發前承認一項偷竊罪。辯方就偷竊罪求情時指，被告因財政壓力而犯案，涉款大部份都用於清還欠債，但亦承認，偷取去世人士的款項，屬嚴重罪行。

召喚GoGoVan運送白色膠箱

控方案情指，被告和父親於於2018年12月4日早上見面。兩人於早上11時許，再到父親居住的屯門寶田邨單位。被告於中午近1時離開，之後多次返回單位。他曾聯絡GoGoVan司機，要求由屯門送貨至薄扶林，之後改為要求於翌日才送貨。

12月5日早上11時許，貨車到達屯門寶田邨，被告把一個白色膠箱運至車上。貨車開至華富邨，被告把膠箱運入華樂樓。而被告於當晚晚上至翌日凌晨期間，遭閉路電視拍到先後帶著白色箱和行李箱，走向瀑布灣道。而他返回華樂樓時，已沒有帶著該兩個箱。

被告父親屍體漂浮大海

12月6日早上7時許，載着父親屍體的紅白藍膠袋，被人發現在瀑布灣道外海面漂浮，消防員把屍體帶上岸。

此外，被告於案發日至12月6日，多番用其父的提款卡提款和轉帳，涉款約20萬元。被告又曾把一隻勞力士手錶典當，獲8000元。他同日坐飛機到台灣，並接到警員的電話，通知其父的死訊。惟被告的通話中情緒激動，承認殺死父親。

法醫指被告父無爭扎跡象

他同晚返港，在機場被捕，警誡下稱：「我本來想同我阿爸借錢，但佢唔借仲講粗口鬧我及郁手打我，我一時錯手，用刀插左佢幾下，我都唔想咁樣既。」

法醫指，黎父頸部和身體都有刀傷，但頸部的六個刀傷為致命傷勢。法醫又指，黎父的雙手無反抗跡像，認為他案發時不清醒。

自辯稱刀原用來自殺

被告自辯時指，曾任職保險經紀、會計等，之後和朋友人合作做生意，擔任中介人，協助安排內地人在港接受子宮頸疫苗注射。由於事發前妻子懷孕，經濟壓力大增，他向高利貸借款20萬元。惟其中介生意無法收回款項，因此沒有能力還債。他遂打算刀插自己，再跳海自殺，更寫下遺書。

被父罵其妻是雞

為在自殺前見父親最後一面，遂和對方相約見面。他案發前帶備餐刀及遺書出門，而該把刀原來用作自殺。在父親單位內，兩人曾飲酒。此外，被告按父親按摩，期間向對方借20萬元。惟父親發難，稱他是「遊艇仔」，又稱：「點會有老婆，有都係雞，個仔都唔係你既」。

聲稱當時用刀插父也不知

父親又用椅子襲擊他，更說：「唔好累到我，你快啲去死。」而被告則從袋中拿出刀子，一轉身便插中了父親，然後再插兩、三刀。他形容事出突然，當時甚至「唔知我插緊我爸爸」，他回過神來後發現做錯事，父親已經死去。

案件編號：HCCC52/2020