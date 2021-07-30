電車慶創紀錄及港隊東京奧運凱旋　擬8至9月推免費乘搭一周

俗稱「叮叮」的香港電車踏入117周年，於今日（30日）獲健力士記錄頒發「最大的服務中的雙層電車車隊」紀錄。電車公司表示，計劃推出免費活動，讓市民可於周內免費乘搭電車，以慶視創紀錄及東京奧運港隊凱旋歸來。



香港電車打破健力士世界紀錄，今日舉行頒授典禮。（廖文謙攝）

免費乘搭暫屬草擬階段

電車董事總經理敖思灝表示，對於電車能打破世界紀錄感到開心和榮幸，又認為此紀錄可以嘉許營運整個電車系統的團隊，其中包括車長、維修人員及交通督導員等。他表示，為慶祝電車踏入117周年及打破健力士世界紀錄，計劃推出免費周活動（Free ride week），讓市民可於指定日期內免費搭電車。

市場商務及品牌總監張永恒期後補充，免費周活動暫時屬草擬階段，但將會向政府提出具體計劃，期望於8月至9月實行，並會留待征戰奧運的港隊成員回港，與市民一同慶賀。至於計劃的成本，張永恒預計成本可達過百萬。

敖思灝補充，香港電車的核心價值是將所有人聚在一起（Bring everyone together），因此希望不只將免費乘搭電車的活動惠及得獎運動員，更想讓全港市民均可參與其中。

敖思灝期望，電車可繼續為港人締造平凡但難忘的乘車回憶。（廖文謙攝）

不向運動員送免費車票：擔心未夠誠意

香港代表隊於東京奧運取得佳績，港鐵及九巴均先後推出獎勵贈予奪得獎牌的運動員，如送出終身任搭的車票。至於電車會否推出類似的措施，敖思灝坦言有想過為運動員送出電車票，惟擔心當中的價值含量未夠誠意，因此將會安排奧香港代表隊的成員乘搭電車，並環繞港島，讓市民可在過程中與運動員作「遠」距離接觸。

電車車費相對其他公共交通便宜，成人每程只2.6元。

張永恒表示，會考慮將經過特別設計的風扇加入電車的車廂內，以解決車廂炎熱的問題。（廖文謙攝）

設限定店賣電車主題擺設

另外，香港電車亦由即日起至8月22日，於太古坊康橋大廈1樓設立限定店，並開放予公眾參觀及購物。其中，限定店將展出有關電車主題的擺設，以及販售眾多紀念品，包括電車模型、桌上遊戲及手機殼等。