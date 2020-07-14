【設計】香港電車為藍本　設計師眼中的未來「叮叮」會是怎樣？

曾幾何時，大家以為改變會在更遠的未來出現，結果計劃敵不過變化，因種種原因影響之下2020年便迎來了猝不及防的改變。現在，大家還能夠想像將來香港的模樣嗎？ 意大利設計師Andrea Ponti早前受新冠肺炎的啟發，以香港電車為藍本，設計出未來電車「island」，想像香港城市未來的可能性。

意大利設計師Andrea Ponti早前受新冠肺炎的啟發，以香港電車為藍本，設計出未來電車「island」。（Andrea Ponti）

電車自1904年起為香港市民服務，百多年來始終以不徐不疾的速度穿梭於港島之間，成為香港獨特的標誌之一。過去不少港產片如《烈火青春》、《喋血雙雄》、《阿飛正傳》、《月滿軒尼詩》等，均曾以「叮叮」作為場景，留下一幕又一幕浪漫而獨具香港情懷的經典，至今依然令人難忘。

意大利設計師Andrea Ponti對香港「叮叮」亦有一種情意結。受近月社交距離啟發，他試圖想像如何改變由來以久的「叮叮」，並將之改造成更適用於未來生活的工具，終完成未來電車計劃「island」。

未來電車計劃「island」（Andrea Ponti）

在Andrea Ponti的想像中，未來電車的外型簡約，線條流暢俐落；而內部則以炭黑牆壁、柔軟圓形座位，以及木地板營造時尚感。除了時尚的外型外，在Andrea Ponti的想像中，未來電車將改以電能發動，呼應近年環保的原則。因近月疫情影響，Andrea Ponti想到當高傳染度的疫症爆發時，要在狹小的香港車廂內保持社交距離根本是不可能的事，於是在座位上改成背對背的設計，好讓乘客能面對車外而坐。

「叮叮」其中一個最具代表性的特徵，便是其開揚而通風的車廂環境，使得一眾乘客能夠邊吹著微風，邊細味港島區的城市風貌。為了貫徹此一特色，Andrea Ponti構思未來電車兩側均會採用大面積玻璃作為車窗，使自然光能滲透車廂之餘，亦令乘客可以多角度欣賞城市夜景。

Andrea Ponti連帶想像出未來電車車站的模樣：與電車一樣，未來車站的設計同樣簡約流暢，另增設快速充電及付款設備，從而簡化車廂設計，並且優化整個乘搭過程。

點閱Andrea Ponti未來電車設計圖：

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「叮叮」承載香港人的回憶，是一代香港的標誌。過去政府曾一度想取締電車，結果引來不少反對。如今Andrea Ponti的設計，又會否成為大家收貨的設計呢？大家又能否接受「叮叮」變成此一面貌呢？