電車是香港的標記之一，不過這種傳統的交通工具，原來都可以融入新科技搞搞新意思？居港的意大利裔設計師 Andrea Ponti，就為慶祝 115 周年的香港電車，製作全新概念型號 Island，更為後 COVID-19 的交通工具加入不少防疫概念。

為香港電車製作概念型號 Island 的Andrea Ponti，是一位由 2013 年起居住在香港的意大利裔設計師，曾經贏得包括 IF、Red Dot 等多個國際設計大獎的獎項；近期亦跟 Oppo 的設計團體合作設計 Oppo 智慧手環。

由 Andrea Ponti 設計的概念電車 Island，將不少新科技及後 COVID-19 的防疫意識加入其中。（Ponti Design）

Ponti 為香港電車 115 周年設計的概念電車名為 Island，名稱的由來，是因為電車車廂中，一組組橢圓形的長椅。Ponti 解釋，以橢圓形設計的長椅，每位乘客都面向著橢圓形的外面乘坐，可以減低人與人之間的接觸，增加社交距離。另外，Island 的圓角車身設計及大型玻璃外幕，亦跟香港的高樓大廈非常吻合。

↓ Island 概念電車設計圖解 ↓

Island 概念電車以圓角車身配合大型玻璃幕牆設計。（Ponti Design）

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Island 特別之處，在於加入兩項新科技的設計。首先為了減省車內空間，Island 將會導入無人駕駛系列，事實上像電車這種在軌道上行駛的交通工具，要起用無人駕駛系統是相對容易的；不過香港電車的路軌設於鬧市的路面當中，技術上可能會有不少棘手之處。Island 將會改用可收縮的連接電纜桿，只會在接近車站的路段作快速充電；若果實際實行的話，可能要起用大型的電容去達成這種操作，不過港島區不時塞車的問題，可能會令充電的操作失去預算。

另外，Island 亦建議電車應該改為在車站上車時以八達通繳費（類似現時輕鐵的設計）。雖然 Island 暫時只屬概念設計產品，不過記者自己就對新設計很有興趣，特別是車頂可以觀看城市景觀的大型玻璃天窗。大家又會否喜歡這個概念設計付諸實行呢？在留言發表你的睇法吧！

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