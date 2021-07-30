東京奧運免費播帶動狂熱　01消息：9月全運會有望接力免費播

港隊今年在東京奧運屢創佳績，至今已取一金兩銀，未來在數個項目有望再下一城。再加上全港有5間電視台免費直播奧運，讓市民可以遞距為運動員打氣，氣氛熱熾高漲。據悉，港府會再次將大型運動會的轉播會，交由電視台作免費直播。《香港01》接獲消息，在港府協調下，全國運動會幾近肯定也會免費在全港直播，然而安排會跟東京奧運會的政府購入方式有所分別。



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無綫電視已購北京冬季奧運播映權

政府消息人士透露，全運會在港直播料獲得北京當局的協助，再交由免費電視台播放，但交由所有免費電視台播放，抑或個別免費電視台播放，暫未能披露；明年初北京冬季奧運會的直播權已由無綫電視奪得。

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東奧運動員或直接到陝西備戰全運會

第十四屆全國運動會將於今年9月15日至9月27日在陝西舉行。奧運香港代表團團長貝鈞奇日前接受《01》查詢時表示，由於內地隔離實施「14+7」的檢疫規定，故部份運動員或未必回港，會直接由東京飛往內地，但現時仍在研究。

消息人士亦指，港府的祝捷會目前也甚受限制，因為港隊運動員回港後須接受隔離檢疫等安排，部份參與全運會的運動員甚至要直接到內地準備，故當中可能僅得數日，可用作籌備祝捷會。

政府破天荒購入東京奧運播映權

特首林鄭月娥今年5月表示，由於2020年初環球新冠疫情爆發，香港各大廣播機構由於「計唔掂數」，沒有出價購入東京奧運轉播權。港府鑒於情況特殊，不能一如過往做法，民政事務局遂跟國際奧委會授權的亞洲區轉播版權商商討，並在今年5月7日達成協議，「讓香港市民可以免費睇到香港運動員」。

林鄭月娥說，五間機構包括無綫電視TVB、ViuTV、奇妙電視三間提供免費電視服務的持牌機構，以及有線電視、Now TV兩間提供收費電視服務的持牌機構，無須分擔由政府斥資購買播映權的費用，但須承擔所有轉播東京奧運的製作費。