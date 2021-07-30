東京奧運︱何詩蓓再奪銀牌　林鄭發文祝賀：我和全港市民擊節讚賞

香港「女飛魚」再創歷史。何詩蓓早前在女子200米自由泳奪銀，已為泳隊港隊寫上新一頁，今日（30日）轉戰100米自由泳決賽，最終游出52.27秒，勇奪一面銀牌，並3度刷新亞洲紀錄，成為首名港將在同一屆奧運連奪兩牌，亦是港隊今屆第3面獎牌。特首林鄭月娥賽後發稿，致以衷心祝賀。



（高詩琦攝）

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盛讚何詩蓓不斷突破自己

林鄭月娥表示：「這是香港運動員首次在同一屆奧運會取得兩面獎牌。何詩蓓不斷突破自己，在賽事中表現優秀，力壓多位世界級選手，以驕人成績為香港泳壇再寫下新一頁，我和全港市民都為她擊節讚賞。」

連同早前在東京奧運會女子200米自由泳項目銀牌，何詩蓓個人已為香港取得兩面銀牌，並在女子100米及200米自由泳刷新亞洲紀錄。

民政事務局局長徐英偉則指：「何詩蓓多年來艱苦鍛鍊，憑着過人拼勁，在奧運會再創佳績，她的成功將啟發更多運動員追求夢想。我祝願她在體壇再創高峰，並特別感謝教練和支援團隊作出的貢獻。」

全國政協副主席、前特首梁振英則表示：「熱烈祝何詩蓓再次取得奧運銀牌，並破亞洲紀錄。」

梁振英指：「熱烈祝賀何詩蓓再次取得奧運銀牌，並破亞洲紀錄。」（fb截圖）

行政會議非官守議員亦發聲明，熱烈祝賀何詩蓓贏得銀牌，行會召集人陳智思表示：「何詩蓓努力不懈，在比賽中展現過人鬥志，奮勇向前，不但為香港取得輝煌成績，更再次刷新亞洲紀錄，成為首位香港運動員在同一屆奧運會中取得兩面獎牌，成績令人振奮。她多年來刻苦訓練，不斷尋求突破，充分發揮運動員的堅毅精神，表現令人敬佩。」

立法會主席梁君彥代表全體立法會議員，再次祝賀何詩蓓及她的訓練團隊。梁君彥表示：「何詩蓓氣勢如虹，不負眾望，繼200米自由泳後，再為香港摘下100米自由泳銀牌，更再度打破亞洲紀錄，為香港體壇締造歷史。何詩蓓長久以來克己的訓練，樂觀、積極堅毅的奮鬥態度和無比的決心，是我們的榜樣，感動了每位香港市民。」

▼林鄭較早前與眾官員觀看港隊賽事▼

