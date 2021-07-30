東京奧運｜何詩蓓奪銀牌　大批市民apm商場打氣　未見軍裝警巡邏

香港劍擊代表張家朗本周一（26日）在奧運男子個人花劍賽奪得金牌，當晚數百市民於觀塘apm商場看直播，有網上片段流傳，當播放張家朗領獎及奏國歌時，有市民時發出噓聲，警方昨晚表示會調查事件。今早仍有數百市民到apm睇直播撐何詩蓓再奪銀牌，現場未見有軍裝警巡邏或放置錄影機攝錄情況。



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apm商場在約9時15分已有人羣聚集，有商場職員向觀眾派發打氣棒營造氣氛，到接近10時，何詩蓓出戰奧運100米自由泳決賽時市民更企滿4層，何詩蓓出現於大螢幕時，現場掌聲不斷，到何詩蓓獲得銀牌更持續有歡呼聲。

市民張先生表示何詩蓓為港再添一名獎牌心情興奮，笑言「頭先都忍唔住嗌左幾聲」，「爭少少攞到第一，有啲唔抵」。被問到來apm前，有否擔心現場有警察巡邏監視，他表示「都唔擔心得咁多架啦，做好自己算啦」。

現場觀戰的王小姐亦心情激動，「今屆奧運出乎意料之外，估唔到拎到咁多塊獎牌，為港爭光好自豪。」提到是否得知警方將因早前在同一地方疑有噓國歌事件展開調查，她稱未有留意消息，只會繼續支持運動員。

有兩名男子於何詩蓓奪銀後，在中庭揮動國旗及區旗，並呼叫「何詩蓓係中國人嚟架」。期間有市民與他倆發生爭執，未有進一步衝突。

在周一香港劍擊代表張家朗於奧運奪得金牌後。有網上片段流傳，當現場播放奏國歌時，有多名市民發出噓聲。警方表示東九龍總區刑事部展開調查，包括會檢取商場閉路電視紀錄作跟進。

7月30日，觀塘APM支持何詩蓓港人逼滿商場

