房屋署新屋邨設灌溉系統　河沙運送雨水至園圃　將擴至30條屋邨

房屋署自2013年起推行「零灌溉系統」，於新建屋邨的園圃設置地下水箱，收集雨水後透過河沙向上輸送，無需要人手灌溉之餘，亦可節省食水。房屋署已於21個新落成的屋邨安裝系統，並將應用於30個正在興建的新屋邨。此外，房屋署亦會於合適選址以預製組件安裝，料工時可縮短30%。



房屋署自2013年推行零灌溉系統，於公共屋邨的園圃下設置地下儲水箱，收集雨水作灌溉用途。（張浩維攝）

房屋署自2013年推行零灌溉系統，於公共屋邨的園圃下設置地下儲水箱，用作收集及儲存雨水。當園圃表層泥土的水分乾涸後，水箱收集的水分會透過河沙，經過毛細管作用向上輸送到植物的根部，達致灌溉作用，亦不需要額外機械操作。

房屋署高級園境師區顯輝解釋，系統不需要機械運作，可減少維修保養的成本，亦可節省用水。（張浩維攝）

每日平均節省2.5公升食水

零灌溉系統可省卻人手灌溉之餘，亦可節約用水。房屋署高級園境師區顯輝解釋，以重建後的東匯邨匯智樓為例，大部份園圃已採用零灌溉系統，平均每日每平方米可節省2.5公升食水。此外，由於系統會收集雨水，變相可減輕排水系統的負荷。

他亦指，由於系統不需要機械運作，可減少維修保養的成本，加上儲水箱設於地底，亦設地下喉管將多餘的水排走，不會在地面積水，亦不會導致蚊患。

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房屋署現已於21個已落成的屋邨應用零灌溉系統，亦將加裝於30個正在興建的屋邨。區顯輝指，房屋署未來會改良設計，如改以預製組件安裝，以縮短工時；亦會採用集體製造，以降低成本。他指，若以預製組件安裝，工時至少可減少30%，而日後會視乎情況，混合使用傳統及預製組件安裝。

此外，現時系統使用河沙將收集的水分向上輸送，房屋署日後將改以玻璃砂替代。由於玻璃砂由環保署收集的玻璃樽循環再造而成，為更經濟及可持續的材料來源。