財政預算案｜房屋署料下年度開支增近兩倍　涉增職位推租金津貼

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-24 20:32

新一份財政預算案今日（24日）公布，房屋署於2021-22年度的最新開支預算約為50億元，較本年度的修訂預算增加接近2倍。當中增幅最多的撥款為支援服務，較本年度增加逾44億元，涉及增加86個職位，以推行現金津貼試行計劃。

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房屋署於2021-2022年度的總財政撥款預算為50.28億元，較本年度的修訂預算約20億元，增加接近2倍。當中涉及最多撥款的為支援服務，2021-22年度的預算為47.17億元，而本年度的修訂撥款為2.46億元，增幅為18倍，增加44.7億元。房屋署指，由於涉及推行向輪候公屋超過3年的申請者提供租金津貼，增加86個職位。

此外，支援服務的撥款亦涉及支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，處理及審核撥款申請，協助推行短期過渡性房屋措施；推行向劏房單位引入租務管制可行性研究，包括為諮詢工作小組提供秘書處支援，監督相關3項顧問研究。房屋署亦提到，將於2021-22年度實施由關愛基金撥款先導計劃，支援非政府機構租用入住率偏低的酒店賓館，作過渡性房屋用途。

政府將向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層派發現金津貼，計劃由房屋署推行。（資料圖片）

發展局文物保育預算撥款減少

而發展局於2021-22年度就文物保育的預算撥款為2.61億元，較本年度的修訂撥款減少7.9%，當中工作涉及監督活化歷史建築伙伴計劃第六期申請的評審工作、完成將3棟歷史建築宣布為法定古蹟等。

政府種植的灌木數量料有所下跌，發展局預算進行綠化工程開支由去年的4.43億元，下跌至2.52億元。發展局指，2021-22年度將開展為期3年的研究計劃，透過8,000個傾斜傳感器，收集及分析樹木擺動數據，測試其識別具潛在倒塌危險樹木成效，並於20萬棵行人道旁樹木展示二維碼樹木標籤。