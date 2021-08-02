加密貨幣劫案｜半年3宗假賣幣真搶錢涉1100萬　警推新計劃教防騙

比特幣及以太幣等加密貨幣近一年來價值屢創新高，相關的罪案也正比例增加，過去半年便至少有三宗搶奪購買加密貨幣者資金案件，事主合供損失約1,100萬元，犯人多在與事主見面時，看準機會搶走款項。



警方網絡安全及科技罪案調查科資料顯示，今年上半年已有496宗涉及加密貨幣案件，比去年同期上升一倍多。警方增設「守網者」網站，協助不同目標群組全面提供網絡保護、安全評估和教育，協助他們建立自我檢查網絡安全和自行作出診斷的能力。



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網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業表示，加密貨幣而引致的搶劫案仍然持續，有個案是在今年1月，一名37歲男子認識了一名南亞裔人士，本來想帶390萬元到柴灣購買比特幣，結果該南亞裔人士在點算過程中逃之夭夭，令受害者蒙受損失。雖案件仍在調查之中，但警方至今已拘捕10名人士，年齡介乎22歲至46歲。

柴灣男子登私家車交收比特幣 數錢時遭踢落車 被搶去300萬元

警方檢獲一批證物，包括現金、電腦、手機等。（資料圖片／王譯揚攝）

另外有一名買家在3月份約了兩名男子到天后的找換店，他有意購入值385萬元的加密貨幣，又是在點算過程期間，其中一名男子藉詞將款項取走，然後逃去。

上述三宗案事主共損失1,103萬元，兩宗個案中犯人都是在點算現金時，伺機搶走款項。

Bitcoin劫案｜天后找換店交收比特幣 男子遭劫385萬元手受傷

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在7月28日，一名39歲韓國男子在網上朋友委託之下，因為騙徒聲稱以現金交易會有5,000元回報，所以攜帶了328萬元現金到尖沙咀一單位進行比特幣交易，但在後樓梯被4名南亞裔人士搶劫。

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青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠表示，有一個案是一位女學生網上交友，騙徒遊說女學生投資並交保證金，金額由第1次的數千元，上升至數萬元，隨後當女學生想停止投資，網友隨即消失。

警方為加強市民網絡安全意識，將推廣「守網者」網站。致力透過多元化及嶄新的服務協助重要基礎設施、不同業界和市民應付日益嚴重的網絡威脅。「守網者」計劃以「Cyber Defender做自己Doctor」為口號，為不同目標群組全面提供網絡保護、安全評估和教育，協助他們建立自我檢查網絡安全和自行作出診斷的能力，成為「網絡醫生」。網罪科計劃有助提升服務受眾，特別是重要基礎設施，對網絡恐怖活動的防範意識及處理攻擊的能力。