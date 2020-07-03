新冠肺炎改變網上生態　首4月網騙金額達9460萬元　多涉防疫用品

Facebook、Instagram、Twitter是不少人疫情期間的「每日三餐」，留在家中抗疫，社交媒體成為市民的重要娯樂之一，導致2019年年底至2020年間香港市民的社交媒體使用量大增，與此同時，社交媒體騙案數字較過往數年增加。 《香港01》就有關問題致函並獲得警察公共關係科的回覆，指單就今年1月到4月期間，有關社交媒體的騙案達498宗，涉及金額9460萬港元。

根據NapoleonCat網站統計，社交媒體的累積用戶人數由2019年5月的677.3萬名用戶上升至2020年5月的793.8萬名用戶，增加約一百萬名用戶。

往年8月的社交媒體用戶升幅最高，相信與反修例事件有關，使用量於11至12月輕微下跌，直至1月開始回升。受疫情影響，農曆新年後部分市民開始在家工作以及學校改為網上授課，加上不少市民於網上購買防疫用品，相信是令社交媒體使用增加的原因。

記者對比了美國和英國的社交媒體數據，發現三個地方的使用量同時於2019年8月急升，當時除了香港的反修例事件外，還有美國眾議院議長南茜·佩洛西啟動對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查以及英國脫歐事件和提前舉行大選，社會事件影響市民增加於社交媒體上搜索、分享、評論等，導致使用量大幅上升。

除了查看朋友動態及分享個人生活，市民更利用社交媒體查看新聞資訊，接收最新及感興趣的資訊，根據Google趨勢分析，2020年1月至5月期間最多人搜尋的字詞包括新型冠狀病毒、疫情消息、口罩等防疫用品、熱播劇集和電子遊戲等。

但使用量增加時，網絡騙案的數字亦較過往數年上升。根據保安局資料，社交媒體騙案由2013年的261宗上升至2019年1678宗，涉事損失金額增加逾4倍至約2.62億港元。

雖然2019年的社交媒體騙案數字下降，但疫情期間市民多於社交媒體或網上購買防疫用品，仍有相關風險。警方早前指共接獲1,865宗市民舉報在網上付款訂購口罩受騙的相關騙案，涉及逾3,900名受害人，損失金額共約5,690萬元。而根據警察公共關係科提供的數據，就指單就今年1月到4月期間，有關社交媒體的騙案達498宗，涉及金額9460萬港元。