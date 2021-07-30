新冠肺炎｜日本疫苗護照新增適用於7個地區　入境香港檢疫減7日

日本政府本周一（26日）開放新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗護照申請，今日（30）再更新民眾持日本疫苗護照出國安排，新增可適用於香港等七個地區。已接種疫苗人士入境香港，檢疫期減少7日，只需14日。不過暫時本港仍禁非居民入境，而日本也未恢復香港居民入境免簽證待遇。



日本外務省前公布持疫苗護照由當地前往意大利、奧地利、土耳其、保加利亞和波蘭，可獲豁免隔離和病毒檢測，並與其他國家或地區商討日本疫苗護照計劃。韓國將日本疫苗護照視為豁免檢疫的其中一個條件。

外務省今日公布，日本疫苗護照新增七個地區適用，除了香港，也包括聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、泰國四個島嶼、德國、立陶宛及洪都拉斯。不過目前香港將日本列為高風險地區B區，已打疫苗人士入境仍需在檢疫酒店隔離，但日數可由21日減至14日。

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日本民眾只需親身或郵寄提交申請表、護照、疫苗接種紀錄等證明，就可申請疫苗護照。疫苗護照以紙本形式發放，政府未開放電子申請方式。