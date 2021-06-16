疫苗護照｜接種中國疫苗可免隔離出遊？　一文了解開放國家有哪些

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-06-16 10:28

中國的國藥與科興兩款疫苗先後被世衛組織列入「緊急使用清單」，而據官媒中新社周二（15日）報道，中國疫苗的接種記錄被多國作為入境通關的證明。 報道整理了目前給予接種中國疫苗者入境優待的國家和地區，包括韓國、泰國布吉島（Phuket​）、西班牙、希臘、塞浦路斯。一文了解各地入境安排。

韓國

韓國政府周日（13日）宣布消息稱，自7月1日起，將針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施。其中，兩款中國疫苗的接種者，可有條件入境免隔離。

具體內容包括，在境外同一國家完成疫苗接種所需劑次的注射並經過14日後，可在赴韓時申請免除入境隔離。

在境外完成疫苗注射的韓國公民，在訪問韓國直系親屬時也可以免除入境隔離。

泰國（布吉島）

同樣是在7月1日，泰國「布吉島沙盒」（Phuket Sandbox）計劃，即免隔離登島旅遊計劃將正式啟動。其中，入境人士須符合的條件之一，是持新冠疫苗接種證明，所接種的疫苗必須是經泰國政府或世衛組織認證的疫苗，且距離第二針接種時間超過14天但不超過1年。

截至目前，已在泰國食藥監局正式注冊的新冠疫苗有5種：中國科興、阿斯利康、強生、莫德納和中國國藥新冠疫苗。

歐洲（希臘、塞浦路斯、西班牙）

希臘新冠病毒專家委員會近日也表示，除輝瑞、莫德納、阿斯利康和強生疫苗外，決定批准部分其他新冠疫苗的接種證明，作為入境希臘的有效證明，當中涵蓋了中國的科興、國藥和康希諾三款疫苗。接種上述疫苗的遊客前往希臘時，無需出示核酸檢測證明。

而在此前，根據塞浦路斯政府5月作出規定，中國國藥新冠疫苗接種者可免檢測、免隔離進入塞浦路斯。當局指，完成以下任意疫苗的接種：即歐洲藥管局批准的疫苗、俄羅斯「衛星V」疫苗或中國國藥疫苗，無論從何處出發，均可免檢測、免隔離入境塞浦路斯。

國藥疫苗：圖為5月6日，北馬其頓醫護人員手持中國國藥集團的新冠疫苗。（Reuters）

另外，根據西班牙政府的消息，6月7日起，所有已完成歐盟或世衛授權的新冠疫苗接種的外籍旅客，均可無限制入境西班牙，但上述規則僅適用於在入境前完成疫苗接種超過14天的旅客。相關政策不包含自韓國政府認定的已經發生變異新冠病毒傳播國家的入境人員，包括南非、巴西、智利、津巴布韋、孟加拉國、坦桑尼亞等13國。

不過值得一提是，將在7月1日生效的歐盟疫苗證書，並未涵蓋中國疫苗，原因是中國的疫苗尚未獲得歐洲藥品管理局（EMA）的認可。換言之，歐洲除了上述三個國家外，接種中國疫苗的入境旅客，仍要接受隔離等相關防疫措施。