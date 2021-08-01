消費券｜「派錢」首日氣氛熱　Apple Store人龍再現　商場人頭湧

港人期待已久的電子消費券今日（1日）終於「到手」，各商場消費氣氛濃厚，電器、服裝店等人來人往。有市民認為，消費券有助刺激消費，沙田「Apple Store」更現久違的購物人龍，有商戶趁勢推出優惠，務求令購物氣氛熱上加熱。



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沙田新城市廣場「Apple Store」今日人山人海，顧客要排隊入場，在下午4時，人龍更高達逾70人。不少市民表示，今日到場主因是因為消費券。

龍先生表示，他住在沙田兩年，從未見過今日「盛況」。他表示，中午時人龍更長，見下午人數稍減才排隊。他說，由於領取了消費券，故今日趁放假便到場消費，因女兒有學習需要，所以目標是「Apple Pencil 」，剩餘金額會留待日後購買日用品。

黃先生表示，他非住在沙田，但一直想購置喇叭，故凌晨領取消費券後，今午便來沙田新城市的「Apple Store」購物。另外，亦有大埔居民因消費券，今日特意到場買「Apple Watch 」。

人來人往氣氛熱鬧 街坊形容似過年

另一邊廂，荃灣廣場亦人頭湧湧，商戶之間人來人往，相當熱鬧，麥先生夫婦更形容商場人流「絕對多咗一半有多」、「宜家係過年架啦」。而不少商戶也在門口張貼廣告，推出各種消費券優惠。

麥先生夫婦特地趁消費券發放首日來到荃灣廣場購物，花費數百元購入一雙波鞋。麥太太指，消費券有刺激他們的消費慾望，稱「唔洗錢買野嘛」。而他們現正計劃再購入一部吸塵機。麥先生笑稱：「本來就淨係用掃把地拖，而家就買吸塵機。」又高呼：「政府做到嘢！」

同樣因消費券刺激而外出購物的高小姐則花費約1,000元「買衫、食嘢」。她指今日人流較平日明顯增多，估計與疫情前相若。高小姐又稱：「（領消費券後）開心時會買啲嘢，唔開心都唔會出街架啦，宜家多咗人打針，都會出下黎咁，困喺屋企唔好。」

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各式各樣的優惠雖然吸引，但市民Tracy似乎卻不為所動。她笑稱：「2,000蚊又唔係好多，買餸幾日都買咗去。」指會將消費券用於日常開銷。Tracy又認為，消費券有效刺激市民消費慾望，「好似大家都湧出嚟咁」，當中電器鋪尤其熱鬧，Tracy更指有朋友會用盡2,000元購買雪櫃、焗爐等家電。