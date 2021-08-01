消費券｜陳茂波夥李慧琼落區　自爆已花光二千元：買蝦餃請市民食

第一期電子消費券今天（1日）派發，財政司司長陳茂波下午夥同民建聯主席李慧琼、立法會議員柯創盛、會務顧問簡志豪、黃大仙支部主席黎榮浩等人，到大成街街市視察消費券使用情況。

陳茂波自爆，早上先到茶餐廳及便利店，再到一家酒樓買蝦餃請市民吃，其後為中學同學送上小禮物，僅一個早上便花光二千元消費券。



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陳茂波：將加碼「揞荷包」請同事吃飯

陳茂波與民建聯眾人先到大成街街市一間大排檔進餐兼品嚐凍檸茶。陳茂波指，早上先到茶餐廳及便利店，再到酒樓買蝦餃請市民吃，其後為中學同學送上小禮物，一個早上已花光二千元消費券。

陳茂波表示，很高興看到市民一起消費，形容市面氣氛因此歡喜起來，又指看到市民積極消費，令他感到非常鼓舞，希望消費券能達致提振經濟作用。被問到宴請司長辦公室同僚的承諾，陳茂波笑言，縱使已耗盡消費券，但會加碼「揞荷包」，請同事們吃飯。

陳茂波實施使用消費券。（民建聯圖片）

市民野生捕獲「財爺」 陳茂波來者不拒

柯創盛指，大成街街市商戶在安裝電子支付工具上非常積極。陳茂波指，自四月起，已有2.8萬個商戶申請安裝電子支付，希望能改變市民的支付習慣。李慧琼說，對電子支付開始普及「感受好深」，又指自己今早已試用消費券購買汽水及「請民建聯兄弟姊妹飲嘢」。

陳茂波在街市逗留二十分鐘，多名市民和商戶主動要求與他合照，陳亦來者不拒，李慧琼和柯創盛為街坊「揸機」影相，財爺受歡迎程度可見一斑。有市民向陳茂波表示，今早已利用消費券購買抽油煙機，直指：「下次都係派（錢）嘅話，電子消費券最好」，亦有水果檔主表示，不少「老友記」透過消費券買生果。

陳茂波被「野生捕獲」。

▼首日發放消費券情況▼

